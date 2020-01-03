Avustralya yangınlarından Yılbaşı kutlamalarına haftanın 'no comment' videoları
Avustralya yangınları aşırı sıcaklar ve rüzgar nedeniyle kontrol altına alınamazken dünya başkentleri yeni yılı havai fişek gösterileriyle karşıladı. Soğuk sulara dalmak gibi ilginç gelenekler de yine yılın ilk gününün değişmeyen gelenekleri arasında yer aldı.
Avustralya'nın güneydoğusunda aşırı sıcaklık ve şiddetli rüzgar nedeniyle bir süredir devam eden orman yangınları nedeniyle on binlerce kişi bölgeden tahliye edildi.
İtfaiyeciler, Victoria eyaletinin başkenti Melbourne'de acil durum uyarısında bulundukları yangınlar için söndürme çalışmalarını sürdürüyor. Yerel basına göre, Melbourne şehrinin kuzeydoğusundaki yangın Bundoora, Greensborough ve Milli Park bölgesinde yaşayanlar için tehlike oluşturuyor. Euronews.com'da Görüntüle