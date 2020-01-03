Avustralya yangınlarından Yılbaşı kutlamalarına haftanın 'no comment' videoları

03.01.2020 16:24 | Son Güncelleme: 03.01.2020 16:24

Avustralya'nın güneydoğusunda aşırı sıcaklık ve şiddetli rüzgar nedeniyle bir süredir devam eden orman yangınları nedeniyle on binlerce kişi bölgeden tahliye edildi.



İtfaiyeciler, Victoria eyaletinin başkenti Melbourne'de acil durum uyarısında bulundukları yangınlar için söndürme çalışmalarını sürdürüyor. Yerel basına göre, Melbourne şehrinin kuzeydoğusundaki yangın Bundoora, Greensborough ve Milli Park bölgesinde yaşayanlar için tehlike oluşturuyor. Euronews.com'da Görüntüle