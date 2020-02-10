: Avustralya yangınların ardından bu kez aşırı yağışlarla mücadele ediyor

10.02.2020 22:06 | Son Güncelleme: 10.02.2020 22:06

Avustralya'nın en kalabalık kenti Sidney'de görülen yağmur sebebiyle yaklaşık 100 bin ev elektriksiz kaldı. Yetkililer son 30 senenin en şiddetli yağışlarının görüldüğü Sidney ve çevresine normalden 3 kat fazla yağış düştüğünü belirttiView on euronews

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