Avustralya yangınları: Hangi ülkeler yardım teklif etti?
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Avustralya yangınları: Hangi ülkeler yardım teklif etti?

Birçok ülke, aylardır süren yangınları kontrol altına almakta zorlanan Avustralya'ya yardım için harekete geçti.

07.01.2020 17:01 | Son Güncelleme: 07.01.2020 17:01
Avustralya yangınları: Hangi ülkeler yardım teklif etti?

Birçok ülke aylardır süren yangınları kontrol altına almakta zorlanan 'ya yardım için harekete geçti.


Avustralya'nın Yeni Güney Galler eyaletinde aralık ayı sonu olağanüstü hal ilan edildi ancak hükümet henüz resmi olarak uluslararası yardım çağrısı yapmadı. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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