Avustralya, yangından kaçanları askeri gemi ve uçaklarla tahliye ediyor
Ülkenin doğu kıyısında yer alan sahil kasabası Mallacoota'da yaklaşık 4 bin kişi, evlerini saran alevlerden kaçmak için deniz kıyısına sığındı.
Orman yangınlarıyla mücadele eden Avustralya, yerleşim yerlerini tehdit eden alevlerden kaçarak, deniz kenarına sığınan insanları tahliye etmek için askeri gemi ve uçakları kullandı.
Yangının ulaşıma engel olduğu bölgelere su, yiyecek ve yakıt takviyesi yapan donanma gemileri ve askeri uçaklar bu kez bölge sakinlerini tahliye etmek için kullanıldı. Euronews.com'da Görüntüle