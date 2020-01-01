Avustralya, yangından kaçanları askeri gemi ve uçaklarla tahliye ediyor
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Avustralya, yangından kaçanları askeri gemi ve uçaklarla tahliye ediyor

Ülkenin doğu kıyısında yer alan sahil kasabası Mallacoota'da yaklaşık 4 bin kişi, evlerini saran alevlerden kaçmak için deniz kıyısına sığındı.

01.01.2020 20:22 | Son Güncelleme: 01.01.2020 20:22
Avustralya, yangından kaçanları askeri gemi ve uçaklarla tahliye ediyor

Orman yangınlarıyla mücadele eden , yerleşim yerlerini tehdit eden alevlerden kaçarak, deniz kenarına sığınan insanları tahliye etmek için askeri gemi ve uçakları kullandı.


Yangının ulaşıma engel olduğu bölgelere su, yiyecek ve yakıt takviyesi yapan donanma gemileri ve askeri uçaklar bu kez bölge sakinlerini tahliye etmek için kullanıldı. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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