Avustralya'ya yaz geldi, plajlar hareketlendi

Avustralya'da, sıcakların 30 derecenin üzerine çıkmasıyla halk plajları doldurmaya başladı.

Ekvator'un kuzeyindeki ülkeler soğuk hava şartlarıyla mücadele ederken, Güney Yarımküre'de yer alan Avustralya'da yaz mevsimi başladı.

Yaklaşık 15 gün sonra okulların ve birçok iş yerinin yaz tatiline girmeye hazırlandığı ülkede, sıcaklıklar 30 derecenin üzerine çıktı.

Sıcaktan bunalanlar deniz ve güneşin keyfini çıkarmak için plajlara yöneldi.

Serinlemek için St Kilda Plajı'na gelen Lucas Smith, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Bence hava sıcaklığının 30-35 derece civarında olması çok güzel. Yazın ilk gününde dışarıya çıkabilmek her zaman güzel, plaj da güzel." ifadelerini kullandı.

Arkadaşıyla birlikte denize girdiklerini anlatan Melly ise "Yazın en iyi geçtiği ülkelerden birindeyiz, her zaman sıcak, plaj çok güzel, su temiz." şeklinde konuştu.

Kuzey Yarımküre ülkelerinin tersine yaz ayları aralık, ocak ve şubatta yaşanan Avustralya'da, okullar yaz tatilini yaklaşık 6 hafta olarak, aralık ayının ikinci haftasından ocak ayının sonuna kadar yapıyor.

AA / Recep Şakar - Son Dakika Haberleri

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