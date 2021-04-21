Avustralya, Victoria eyaletinin Çin, İran ve Suriye ile yaptığı ikili anlaşmaları iptal etti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Avustralya, Victoria eyaletinin Çin, İran ve Suriye ile yaptığı ikili anlaşmaları iptal etti

Avustralya, Victoria eyaletinin Çin, İran ve Suriye ile yaptığı ikili anlaşmaları iptal etti
Anadolu Ajansı / Emre Aytekin - Haberler | Güncel

Avustralya'da federal hükümet, Victoria eyaletinin Çin, İran ve Suriye ile yaptığı dört anlaşmayı iptal ettiğini bildirdi.

Avustralya'da federal hükümet, Victoria eyaletinin Çin, İran ve Suriye ile yaptığı dört anlaşmayı iptal ettiğini bildirdi.

Dışişleri Bakanı Marise Payne, yaptığı açıklamada, eyalet yönetiminin "Kuşak ve Yol Girişimi" kapsamında 2018 ve 2019'da Çin ile imzaladığı iki altyapı yatırım anlaşmasının yanı sıra Eyalet Eğitim Bakanlığının 1999'da Suriye, 2004'te İran ile imzaladığı iki protokolün geçersiz kılındığını açıkladı.

Bakan Payne, "Bu 4 anlaşmanın Avustralya'nın dış politikası ile tutarsız ve dış ilişkilerine zıt olduğunu düşünüyorum." ifadesini kullandı.

Avustralya'da 2018'de kabul edilen Ulusal Güvenlik Yasası ile iç siyasete yabancı müdahalesini önlemek amacıyla federal hükümete yerel düzeydeki hükümetlerin imzaladığı uluslararası anlaşmaları ilga etme yetkisi verilmişti.

Çin, söz konusu yasanın Çin'e karşı önyargılı olduğunu ve Çin-Avustralya ilişkilerini zedeleyeceğini savunmuştu. Pekin yönetimi Victoria eyaleti ile "başarılı pragmatik iş birliğinin kesintiye uğratılmaması gerektiğini" uyarısında bulunmuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Aytekin

İranlı broker kaldığı apartta ölü bulundu
İranlı broker kaldığı apartta ölü bulundu
Fatıma bebek anne karnındayken Esad rejiminin hedefi oldu
Fatıma bebek anne karnındayken Esad rejiminin hedefi oldu
Genç kıza bakıp sokak ortasında mastürbasyon yapan sapığa 1 yıl 15 gün hapis verildi
Genç kıza bakıp sokak ortasında mastürbasyon yapan sapığa 1 yıl 15 gün hapis verildi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Mehmet Muş Ziya Selçuk Mustafa Şentop Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Hadise Ezgi Mola Acun Ilıcalı İbrahim Tatlıses
Spor Fatih Terim Cüneyt Çakır Yılmaz Vural Abdullah Avcı Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Kaza Adana
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Avustralya, Victoria eyaletinin Çin, İran ve Suriye ile yaptığı ikili anlaşmaları iptal etti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 21.4.2021 16:28:31. #1.16#

title