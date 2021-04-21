Avustralya, Victoria eyaletinin Çin, İran ve Suriye ile yaptığı ikili anlaşmaları iptal etti

Avustralya'da federal hükümet, Victoria eyaletinin Çin, İran ve Suriye ile yaptığı dört anlaşmayı iptal ettiğini bildirdi.

Avustralya'da federal hükümet, Victoria eyaletinin Çin, İran ve Suriye ile yaptığı dört anlaşmayı iptal ettiğini bildirdi.

Dışişleri Bakanı Marise Payne, yaptığı açıklamada, eyalet yönetiminin "Kuşak ve Yol Girişimi" kapsamında 2018 ve 2019'da Çin ile imzaladığı iki altyapı yatırım anlaşmasının yanı sıra Eyalet Eğitim Bakanlığının 1999'da Suriye, 2004'te İran ile imzaladığı iki protokolün geçersiz kılındığını açıkladı.

Bakan Payne, "Bu 4 anlaşmanın Avustralya'nın dış politikası ile tutarsız ve dış ilişkilerine zıt olduğunu düşünüyorum." ifadesini kullandı.

Avustralya'da 2018'de kabul edilen Ulusal Güvenlik Yasası ile iç siyasete yabancı müdahalesini önlemek amacıyla federal hükümete yerel düzeydeki hükümetlerin imzaladığı uluslararası anlaşmaları ilga etme yetkisi verilmişti.

Çin, söz konusu yasanın Çin'e karşı önyargılı olduğunu ve Çin-Avustralya ilişkilerini zedeleyeceğini savunmuştu. Pekin yönetimi Victoria eyaleti ile "başarılı pragmatik iş birliğinin kesintiye uğratılmaması gerektiğini" uyarısında bulunmuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Aytekin