Avustralya ve Yeni Zelanda, ilk Kovid-19 aşılarını teslim aldı
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Avustralya ve Yeni Zelanda, ilk Kovid-19 aşılarını teslim aldı

15.02.2021 12:41 | Son Güncelleme: 15.02.2021 12:44
Avustralya ve Yeni Zelanda, ilk Kovid-19 aşılarını teslim aldı

Avustralya ve Yeni Zelanda'ya yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında Amerikan ilaç şirketi Pfizer ile Alman biyoteknoloji firması BioNTech'in geliştirdiği aşıların ilk kısmı ulaştı.

Avustralya ve Yeni Zelanda'ya yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında Amerikan ilaç şirketi Pfizer ile Alman biyoteknoloji firması BioNTech'in geliştirdiği aşıların ilk kısmı ulaştı.

Avustralya Başbakanlık Ofisinden yapılan açıklamaya göre, Başbakan Scott Morrison, BioNTech-Pfizer ile varılan 20 milyon dozluk aşı anlaşması kapsamında ilk parti olan 142 bin dozdan fazla aşının Sidney Havalimanı'na ulaştığını belirtti.

Son güvenlik kontrollerinin de yapılmasının ardından aşılama programının 22 Şubat'ta başlayacağını aktaran Morrison, ilk etapta en hassas durumdaki Avustralyalılar ile sağlık çalışanlarının aşılanacağı bilgisini paylaştı.

Avustralya Sağlık Bakanı Greg Hunt da ülkeye ulaşan aşıların birtakım testlerden geçirileceğini kaydetti.

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometer" sitesine göre, Avustralya'da 28 bin 900 Kovid-19 vakası tespit edilirken, 909 kişi hayatını kaybetti.

Avustralya'da tıbbi düzenlemeleri yapan Tedavi Edici Ürünler İdaresi (TGA), 25 Ocak'ta ilaç firması BioNTech-Pfizer'ın geliştirdiği Kovid-19 aşısını onayladığını açıklamıştı.

Yeni Zelanda, ilk aşıları teslim aldı

Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern, Kabine Toplantısı'nın ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, BioNTech-Pfizer ile yapılan aşı anlaşması kapsamında 60 bin dozluk ilk teslimatın ulaştığını söyledi.

Ardern, aşıların bu hafta test edilmesinin ardından aşılama kampanyasının başlayacağını ifade etti.

Bunun ülke tarihindeki en kapsamlı aşılama kampanyası olacağına dikkati çeken Ardern, sınır görevlilerinin 20 Şubat'ta aşılanmasını beklediklerini söyledi.

Ardern, tüm Yeni Zelandalılara yetecek kadar aşı aldıklarını vurguladı.

Aşılama yapılırken ülkedeki kimsenin vize durumuna bakılmayacağına işaret eden Ardern, aşılama kampanyasının ücretsiz olarak yürütüleceğine dikkati çekti.

"Worldometer" sitesinin verilerine göre, Yeni Zelanda'da 2 bin 336 Kovid-19 vakası tespit edilirken, 25 kişi hayatını kaybetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Büşra Selvi Öğütcen

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