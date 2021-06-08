Avustralya ve Yeni Zelanda'daki organize suç örgütlerine FBI destekli operasyon düzenlendi
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Avustralya ve Yeni Zelanda'daki organize suç örgütlerine FBI destekli operasyon düzenlendi

Avustralya ve Yeni Zelanda'daki organize suç örgütlerine FBI destekli operasyon düzenlendi
Anadolu Ajansı / İdris Sülün - Haberler | Güncel

Avustralya ve Yeni Zelanda'daki organize suç örgütlerine, örgütler arasında gizli iletişimi sağlamak için kullanılan "ANOM" adlı şifreli mesajlaşma uygulamasını 3 yıl boyunca izleyen ABD Federal Soruşturma Bürosunun (FBI) elde ettiği bulgularla büyük bir operasyon düzenlendi.

Avustralya ve Yeni Zelanda'daki organize suç örgütlerine, örgütler arasında gizli iletişimi sağlamak için kullanılan "ANOM" adlı şifreli mesajlaşma uygulamasını 3 yıl boyunca izleyen ABD Federal Soruşturma Bürosunun (FBI) elde ettiği bulgularla büyük bir operasyon düzenlendi.

Suç çeteleri, "ANOM" adlı uygulamanın gözetlemeye karşı güvenli olduğunu düşünürken yetkililer; uyuşturucu kaçakçılığı, kara para aklama ve planlı cinayetlerle ilgili milyonlarca mesajı 3 yıl boyunca takip etti.

Bu kapsamda, Avustralya ve Yeni Zelanda'da FBI ile ortak yürütülen ve yüzlerce suçlunun yer aldığı organize suç örgütlerine yönelik geniş kapsamlı bir operasyon yapıldı.

Avustralyalı yetkililer, operasyonda 224 kişiyi tutukladıklarını, 4 tondan fazla uyuşturucu ile 35 milyon dolar ele geçirdiklerini açıkladı.

Yeni Zelanda polisi de 35 kişiyi tutukladıklarını ve milyonlarca dolar değerinde uyuşturucuya ve mal varlığına el koyduklarını ifade etti.

FBI tarafından yönetilen süreç, ABD Uyuşturucuyla Mücadele İdaresi, Avrupa Polis Teşkilatı (Europol) ve bir düzineden fazla ülkenin kolluk kuvvetlerinin dahil olduğu "Truva Kalkanı" adı verilen dünya çapında bir operasyonun parçasıydı.

Avustralya'daki yetkililer, söz konusu uygulamanın çalıntı cep telefonlarına yüklendiğini ve "etkileyici suçlular" olarak tanımlanan bazı yüksek profilli yeraltı figürlerince güvenilirliği onaylandıktan sonra popülerliğinin suç çevrelerinde arttığını söyledi.

Öte yandan Avustralya Başbakanı Scott Morrison, gazetecilere yaptığı açıklamada, operasyonun toplumu daha güvenli tutacak önemli bir dönüm noktası olduğunu kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İdris Sülün

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