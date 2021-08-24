Avustralya ve Yeni Zelanda Afganistan'dan 650 kişiyi daha tahliye etti
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Avustralya ve Yeni Zelanda Afganistan'dan 650 kişiyi daha tahliye etti

Avustralya ve Yeni Zelanda Afganistan'dan 650 kişiyi daha tahliye etti
Anadolu Ajansı / Recep Şakar - Haberler | Güncel

Avustralya Başbakanı Scott Morrison, Afganistan'ın başkenti Kabil'deki Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı'ndan Avustralya ve Yeni Zelanda Hava Kuvvetlerine ait askeri uçaklarla 650 kişinin daha tahliye edildiğini açıkladı.

Avustralya Başbakanı Scott Morrison, Afganistan'ın başkenti Kabil'deki Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı'ndan Avustralya ve Yeni Zelanda Hava Kuvvetlerine ait askeri uçaklarla 650 kişinin daha tahliye edildiğini açıkladı.

Avustralya Kanal 9 televizyonuna açıklamada bulunan Morrison, Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı'nda yaşanan durumu tahmin edilemez olarak tanımladı.

Avustralya Hava Kuvvetlerine ait askeri uçakların 4, Yeni Zelanda Hava Kuvvetlerine ait uçağın ise tek uçuşuyla Afganistan'dan 650 kişinin daha kurtarıldığını kaydeden Morrison, kurtarma operasyonun Avustralya'nın şimdiye kadarki en büyük operasyonu olduğunu söyledi.

Taliban'ın Kabil Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı'nı kapatma ihtimali göz önüne alındığında her uçuşun son sefer olabileceği varsayımına göre hareket ettiklerini vurgulayan Morrison, "Ertesi gün insanları başka bir uçağa bindiremeyecekmişiz gibi gidiyoruz, bu yüzden her uçuşu mümkün olduğunca başarılı hale getirmeye çalışıyoruz. Yapabildiğimiz kadar bunu yapmaya devam edeceğiz. Bu işi sahada yapan insanlar gerçek kahramanlar, merhametli kahramanlar." ifadelerini kullandı.

Avustralya, Taliban'ın Afganistan'da kontrolü ele geçirmesinin ardından, Kabil'den ayrılmak isteyenleri tahliye etmek için harekete geçmişti.

Tahliye kapsamında Afganistan'daki Avustralyalılar, Yeni Zelandalılar vize sahibi Afgan vatandaşları ve diğer yabancı vatandaşlar dahil 1600'den fazla kişi Avustralya ve Yeni Zelanda tarafından tahliye edildi.

Afganistan'daki büyükelçiliğini mayısta kapatan Avustralya, 11 Temmuz'da ülkedeki askerlerini tamamen geri çekerken, Yeni Zelanda yaklaşık 20 yıl Afganistan'da görev yapan askeri birliklerini, mayıstan önce geri çekmişti.

Avustralya, Afganistan'daki Taliban ve terörist gruplara karşı ABD ve NATO liderliğindeki operasyonların bir parçası olarak, son 20 yılda bölgeye 39 bin asker konuşlandırmıştı. Bu, ülkeye milyarlarca dolara mal olmuş ve 41 Avustralya askerinin ölümüyle sonuçlanmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Recep Şakar

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