Avustralya ve İngiltere arasında serbest ticaret anlaşması imzalandı

Avustralya ve İngiltere, iki ülke arasında gerçekleşecek olan ihracatta neredeyse tüm vergileri kaldıracak bir serbest ticaret anlaşması imzaladı.

Serbest Ticaret Anlaşması (FTA) ile İngiltere ve Avustralya arasında yapılacak ihracatın üzerindeki vergilerin yüzde 99'u kaldırıldı. FTA, Güney Avustralya eyaletinin başkenti Adelaide'deki Avustralya Ticaret Bakanı Dan Tehan ve Londra'daki İngiltere Uluslararası Ticaretten sorumlu Devlet Bakanı Anne-Marie Trevelyan tarafından sanal bir törenle imzalandı. Anlaşmayla Avustralya, kuzu ve sığır eti, şeker ve süt ürünleri dahil olmak üzere ihracatta yaklaşık 10 milyar dolar (8,8 milyar euro) tasarruf sağlarken İngiltere'nin de otomobil, viski ve kozmetik gibi ürünlerde yılda 200 milyon Avustralya doları (126.5 milyon euro) tasarruf etmesi bekleniyor.

Avustralya Ticaret Bakanı Dan Tehan, 2022'de yürürlüğe girecek olan anlaşmanın yatırımları artıracağını ve pandemiden kurtulmaya yardımcı olacağını belirterek, "Ekonomimiz tekrar sorunsuz bir şekilde çalışabilecek. Genç Avustralyalıların ve genç İngilizlerin bu girişim sayesinde elde edebilecekleri deneyimler ve fırsatlar tek kelimeyle harika" dedi.

İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden (AB) ayrılıktan sonra ticaret anlaşmalarını agresif bir şekilde takip ettiğini belirten Bakan Tehan, bugün imzalanan anlaşmanın yatırımları arttıracağını ve pandemiden kurtulmaya yardımcı olacağını söyledi.

Tehan, bu anlaşma ile İngiltere'nin, bir Pasifik Kıyısı ticaret girişimi olan ve Avustralya'nın da dahil olduğu, Kapsamlı ve Aşamalı Trans-Pasifik Ortaklığı'na (CPTPP) erişim kazanma hedefine daha da yaklaştığını ifade ederken, İngiltere'yi CPTPP'ye dahil etmenin Hint Pasifik'teki ticaret belirsizliğine karşı yardımcı olacağını söyledi.

İngiltere 2018 yılında, yaklaşık 27 milyar Avustralya doları değerindeki Avustralya'nın sekizinci en büyük iki yönlü ticaret ortağıydı. İngiltere yine aynı yıl Avustralya'nın 5,5 milyar Avustralya doları değerindeki hizmet ihracatı, toplam 9,2 milyar Avustralya doları tutarındaki ithalatı ile de Avustralya'nın üçüncü en büyük hizmet ticaret ortağıydı. - LONDRA

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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