Avustralya ve Hindistan düşük emisyonlu teknoloji için anlaşmaya vardı - Haberler
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Avustralya ve Hindistan düşük emisyonlu teknoloji için anlaşmaya vardı

AA / Recep Şakar - Haberler | Güncel
Avustralya ve Hindistan düşük emisyonlu teknoloji için anlaşmaya vardı

Avustralya Başbakanı Scott Morrison, Amerika Birleşik Devletleri'nin başkenti Washington'da bir araya geldikleri Hindistan Başbakanı Narendra Modi ile düşük emisyonlu teknoloji konusunda anlaşmaya vardıklarını açıkladı.

Avustralya Başbakanı Scott Morrison, Amerika Birleşik Devletleri'nin başkenti Washington'da bir araya geldikleri Hindistan Başbakanı Narendra Modi ile düşük emisyonlu teknoloji konusunda anlaşmaya vardıklarını açıkladı.

Morrison, Avustralya Başbakanlığının internet sitesinden Kovid-19 salgınının başlamasından bu yana ilk kez yüz yüze görüştüğü Hintli mevkidaşı Modi ile yapılan toplantıda ele alınan konularla ilgili yazılı açıklama yaptı.

ABD Başkanı Joe Biden'ın ev sahipliğinde düzenlenecek "Quad Zirvesi" öncesinde, Washington'da gerçekleşen görüşmede temiz enerji konusunun da ele alındığını belirten Morrison, iki ülke arasında düşük emisyonlu teknoloji paylaşımını desteklemek için anlaşmaya vardıklarını söyledi.

Avustralya-Hindistan teknoloji ortaklığı kapsamındaki anlaşmanın, karbon emisyonlarını azaltmaya yardımcı olmak için hidrojen geliştirmesi ve ultra düşük maliyetli güneş enerjisi programlarına odaklanması öngörülüyor.

Gelişen dünyanın teknoloji yoluyla daha temiz enerjiye geçmesini sağlamak istediklerini aktaran Morrison, "Gelişmekte olan ülkelerde meydana gelen teknoloji dönüşümünü gerçekleştiremezsek o zaman pek çok kişinin iklim değişikliğini ele alma azminin boşa çıkacağından korkuyorum. Avustralya olarak kesinlikle üzerimize düşeni yapacağız." ifadelerini kullandı.

Morrison, Hindistan'ın ekonomik büyümesiyle birlikte iklim değişikliğiyle mücadelesinin küresel olarak desteklenmesi gerektiğini dile getirerek "İklim değişikliği konusunda bir fark yaratmak istiyorsak sadece gelişmiş ekonomilerde değil, her yerde bir fark yaratmalıyız." diye konuştu.

Toplantıyla ilgili açıklamada bulunan Başbakan Modi de liderlerin iklim değişikliğini acilen ele alma ihtiyacının altını çizdiklerini ve temiz teknoloji olanakları üzerinde anlaştıklarını söyledi.

Hindistan'ı ziyaret etmesi için Morrison'a davetini yinelediğini hatırlatan Modi, Avustralya Ticaret Bakanı Dan Tehan ve Hintli mevkidaşı Piyush Goyal'ın, iki lider arasında görüşülen konuları müzakere etmek üzere yakın zamanda bir araya geleceklerini sözlerine ekledi.

Eski Avustralya Başbakanı Tony Abbott, iki ülke arasındaki Kapsamlı Ekonomik İşbirliği Anlaşması müzakerelerini takip etmek üzere, Avustralya'nın Hindistan Ticaret Özel Elçisi olarak 9 Ağustos 2021'de Yeni Delhi'yi ziyaret etmişti.

AA / Recep Şakar - Son Dakika Haberleri
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