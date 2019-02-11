Avustralya ve Fransa'dan 50 Milyar Dolarlık "Stratejik Ortaklık"

Avustralya ve Fransa, Pazartesi günü 50 milyar dolarlık "stratejik ortaklık" anlaşması imzaladı.

Avustralya basınında çıkan haberlere göre, Avustralya'nın şimdiye kadarki en büyük yatırımını temsil eden ortaklık, daha önce "deniz Airbus" olarak adlandırılan ve devlet destekli olan Fransa'nın Denizcilik Grubu'nun, Avustralya hükümeti için 12 modern denizaltının yapmını içerecek.

Söz konusu proje, Fransız ve Avusturya şirketleri için, şimdiye kadarki en büyük dış satış anlaşması olacak. İlk denizaltının 2030'ların başında tamamlanıp teslim edilmesi bekleniyor. - İstanbul

Kaynak: DHA