Avustralya ve Çin arasındaki ticari gerilim DTÖ'ye taşınıyor

Avustralya, Çin ile yaşadığı arpa ithalatı sorununa müdahale etmesi için Dünya Ticaret Örgütü'nden (WTO) destek isteyecek.

Avustralya, Çin ile yaşadığı arpa ithalatı sorununa müdahale etmesi için Dünya Ticaret Örgütü'nden (WTO) destek isteyecek.

Avustralya Ticaret Bakanı Simon Birmingham, yaptığı açıklamada, Çin ile arpa ithalatında yaşadıkları anlaşmazlığa çözüm aramak için WTO'ya başvuracaklarını bildirdi.

Birmingham, bu anlaşmazlığın çözümüne diğer ülkelerin müdahil olmasını beklediklerini, Avustralya için en doğru adımın bu olacağını aktardı.

Çin ile Avustralya arasında son dönemde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ve bölgesel meseleler konusunda yaşanan gerilim ticari alanı etkilemeyi sürdürüyor.

Çin Ticaret Bakanlığı'nın Avustralya şarabıyla ilgili ağustos ayında başlattığı soruşturmada, Avustralya'nın, şarap ihracatına uygunsuz biçimde mali destek sağladığı ve Çinli üreticileri zarara soktuğu sonucuna varıldığı belirtilmişti. Bakanlık, ithalatçıların Avustralya şarabının alımında yüzde 6,3 ila 6,4 arasında depozit ödemelerinin isteneceğini açıklamıştı.

Çin, daha önce de Avustralya şarabına yüzde 200'ün üzerinde vergi koymuştu. Avustralya, bu vergilendirmeyle şaraplarının Çin'deki satışının imkansız hale getirildiğini belirtmişti.

Avustralya'da hükümet, geçen yıl aralık ayında Vuhan'da ortaya çıkan Kovid-19 salgınının kaynağına ilişkin soruşturma yapılması önerisini desteklemişti. Bunun üzerine Çin ile Avustralya arasında gerilim yaşanmıştı.

Avustralya'nın, Japonya ile ortak savunma anlaşması arayışı ve Çin'in Güney Çin Denizi'ndeki egemenlik iddialarına karşı çıkan ülkelere katılması da bu gerilime katkıda bulunan meseleler arasında yer alıyor.

Avustralyalı askerlerin Afgan sivilleri öldürdüğünü ortaya koyan raporun ardından Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Cao Licien'in, Twitter'da, Avustralya üniforması giyen bir askerin, elinde kuzu tutan bir çocuğun boğazına bıçak dayadığı, üzerinde "Korkma, barış getirmeye geliyoruz" yazılı bir fotoğraf paylaşması, iki ülke arasındaki gerilimi daha da tırmandırmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sümeyye Dilara Dinçer