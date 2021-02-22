Avustralya, vatandaşlarına kısıtlama uygulayan Facebook'a reklam vermeyecek
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Avustralya, vatandaşlarına kısıtlama uygulayan Facebook'a reklam vermeyecek

22.02.2021 15:39 | Son Güncelleme: 22.02.2021 15:39
Avustralya, vatandaşlarına kısıtlama uygulayan Facebook'a reklam vermeyecek

Avustralya ülkedeki kullanıcıların haber paylaşımlarını engellediği gerekçesiyle sosyal paylaşım platformu Facebook'taki reklam kampanyalarını durdurdu.

Avustralya ülkedeki kullanıcıların haber paylaşımlarını engellediği gerekçesiyle sosyal paylaşım platformu Facebook'taki reklam kampanyalarını durdurdu.

ABC News'in haberine göre, Sağlık Bakanı Greg Hunt, Bakanlığın Facebook'a reklam vermeyeceğini söyledi.

Maliye Bakanı Simon Birmingham ise sosyal medya devinin Avustralyalı kullanıcılara uyguladığı engellemeler nedeniyle reklamları durdurma adımının tüm kamu kurumlarında atılmasını beklediğini belirtti.

Simon, Facebook'un "demokratik sistemleri üzerinde güç kullanmak veya etkilemek gibi faaliyetlerde bulunmasına" müsaade etmeyeceklerini vurguladı.

Avustralya hükümetinin mevcut mali bütçede dijital reklamcılığa yaklaşık 42 milyon dolar ayırdığı ve bunun yaklaşık dörtte birinin de Facebook'ta kullanıldığı belirtiliyor.

Avustralya'da yasa teklifi hazırlanmıştı

Avustralya, Nisan 2020'de, teknoloji devlerinin kullandığı içerikler için haber kaynaklarına ödeme yapması amacıyla düzenlemeye gidileceğini duyurmuştu.

Avustralya Federal Hazinesi Başkanı Josh Frydenberg, ülkesinin, zorunluluk getiren bir yasa oluşturarak sosyal medya devlerinin orijinal haber içeriği için ödeme yapmak zorunda kalacağı dünyadaki ilk ülke olacağını söylemişti.

Bunun ardından Google yayınladığı içerikle ilgili şirketi yerel medya kuruluşlarına ödeme yapmaya zorlayan yasa teklifinin kabul edilmesi halinde Avustralya'daki ana arama motorunu kapatacağı, Facebook da haber paylaşımını engelleyeceği tehdidinde bulunmuştu.

Google, 15 Şubat'ta Avustralya'nın önde gelen medya şirketlerinden Seven West Media ile ürettiği haber içeriklerini ücret karşılığında kullanmak için anlaşma yapmıştı.

Facebook da 17 Şubat'ta, teknoloji devlerinin Avustralya medya şirketlerinin ürettiği haberler için ödeme yapmasını zorunlu kılan yasa tasarısı nedeniyle Avustralyalıların platformdaki haberleri paylaşmalarını engellediğini duyurmuştu.

Avustralya Başbakanı Scott Morrison 18 Şubat'ta yaptığı açıklamada, Facebook'un Avustralyalıların haber paylaşmasını engellemesinin hükümetinin gözünü korkutmayacağını belirtmişti.

Avustralya'da en çok kullanılan Google'ın arama motoru, ülkede yüzde 95 pazar payına sahip.

Canberra Üniversitesinin 2020 Dijital Haber Raporuna göre, Avustralyalıların yüzde 39'u Facebook'u haber takibi için kullanıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Nuri Aydın

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