Avustralya vatandaşları bir yıl sonra ülkelerine döndü
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Avustralya vatandaşları bir yıl sonra ülkelerine döndü

Anadolu Ajansı / Abidin Mutlu Bozdağ - Haberler | Güncel

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının başlamasıyla sınırların kapanması nedeniyle ülkelerine dönemeyen 220 Avustralyalı, yaklaşık bir yıl aradan sonra özel seferle ülkelerine gitti.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının başlamasıyla sınırların kapanması nedeniyle ülkelerine dönemeyen 220 Avustralyalı, yaklaşık bir yıl aradan sonra özel seferle ülkelerine gitti.

Türkiye başta olmak üzere 25 ülkede yaklaşık bir yıldır bulunan yolcular, ülkelerine dönmek için İstanbul Havalimanı'na geldi. Burada bilet işlemleri ve PCR testlerini yaptıran yolcuların daha sonra sağlık formu doldurulup ateşleri ölçüldü.

Yolcusuz olarak İstanbul Havalimanı'na gelen Qantas Havayolları'na ait yolcu uçağı, 220 yolcusunu aldıktan sonra Avustralya'nın Darwin şehrine hareket etti.

Avustralya vatandaşları bir yıl sonra ülkelerine döndü
Avustralya vatandaşları bir yıl sonra ülkelerine döndü
Avustralya vatandaşları bir yıl sonra ülkelerine döndü
Avustralya vatandaşları bir yıl sonra ülkelerine döndü

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abidin Mutlu Bozdağ

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