Avustralya Uyruklu Deaş'lı Teröristin Yargılanması Sürüyor

Kilis sınır hattında yasa dışı yollarla Türkiye'ye geçmeye çalışırken yakalanan ve terör örgütü DEAŞ'ın üst düzey yöneticisi olduğu belirtilen Avustralya uyruklu Neil Chistopher Prakash'ın yargılanmasına devam edildi.

Kilis Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, "terör örgütü üyesi olma" suçundan yargılanan Prakash, tutuklu bulunduğu Gaziantep H Tipi Cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

Duruşmada sanığa, Avustralya hükümetinin terör örgütünün "Avustralya temsilcisi" olduğu iddiasıyla iade talebinde bulunduğu ve sürecin devam ettiği hatırlatıldı.

Neil Chistopher Prakash savunmasında, daha önceki celselerde iki ayrı suçlamayla karşı karşıya kaldığını, bunlardan birinin "terör örgütü DEAŞ üyeliği", diğerinin ise "örgüt içerisinde faaliyette bulunmak" olduğunu belirterek, "Birinci suçlamada örgüt üyesi olup olmadığım soruldu. Ben evet diye cevap veriyorum. İkinci suçlamada ise herhangi bir terörist aktiviteye veya suça karışıp karışmadığım soruldu. Ancak ben herhangi bir suça karışmadım." ifadelerini kullandı.

Prakash'ın Ceza Muhakemesi Kanunu (CMK) gereğince baro tarafından görevlendirilen avukatı Mehmet Alper Ünver, müvekkilinin uluslararası hukuk sözleşmelerine ve mevzuata göre tutuklama süresinin dolduğunu ifade ederek, bu nedenle adli kontrol şartıyla tahliyesini talep etti.

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar verip eksiklerin tamamlanması için duruşmayı erteledi.

Duruşmayı, çok sayıda yerli ve yabancı gazeteci de izledi.

"DEAŞ'a eleman kazandırmaktan sorumlu olduğu düşünülüyor"

Avukat Mehmet Alper Ünver, duruşma sonrası AA muhabirine yaptığı açıklamada, müvekkilinin iadesi için istenilen evraklarda eksiklikler olduğunu, duruşmanın bu nedenle ertelendiğini aktardı.

Duruşmayı izleyen Avustralyalı gazeteci Hugh Whitfeld de Prakash'ın Avustralya'da aranan bir terörist olduğunu belirterek, DEAŞ'a eleman kazandırmaktan sorumlu olduğu düşünüldüğü için davayı takip ettiklerini söyledi.

Neil Chistopher Prakash, Kilis sınır hattında yasa dışı yollarla Türkiye'ye geçmeye çalışırken 24 Ekim 2017'de yakalanmış, terör örgütü DEAŞ'ın üst düzey yöneticilerinden olduğu ve ABD'nin ölüm listesinde bulunduğu tespit edilmişti.