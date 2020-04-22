Avustralya 'uluslararası Covid-19 soruşturması için' Avrupalı liderlerden destek istedi Avustralya hükümeti koronavirüs salgınının nasıl ortaya çıktığı ve dünyaya nasıl yayıldığıyla ilgili uluslararası bir inceleme başlatılması amacıyla Avrupa ülkelerinden destek istedi. Avustralya Başbakanı Scott Morrison bu kapsamda Almanya, Fransa ve İngiltere devlet liderleriyle görüştü.

Avustralya hükümeti koronavirüs salgınının nasıl ortaya çıktığı ve dünyaya nasıl yayıldığıyla ilgili uluslararası bir inceleme başlatılması amacıyla Avrupa ülkelerinden destek istedi. İlk olarak ABD Başkanı Donald Trump'ın ortaya attığı fikir doğrultusunda harekete geçen Avustralya Başbakanı Scott Morrison bu kapsamda Almanya, Fransa ve İngiltere gibi Avrupa devletlerinin liderleriyle telefonda görüştü. Euronews.com'da Görüntüle Kaynak: Euronews.com