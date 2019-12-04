Avustralya sığınmacıların yararına olan "tıbbi transfer yasası"nı iptal etti

04.12.2019 06:48 | Son Güncelleme: 04.12.2019 06:48

Avustralya, Papua Yeni Gine'nin Manus Adası ve Nauru'daki gözaltı merkezlerinde tıbbi tedaviye muhtaç sığınmacıların Avustralya'da tedavi görmesine imkan sağlayan yasayı yürürlükten kaldırdı.

Federal Hükümetin azınlık durumuna düştüğü geçen nisan ayında muhalefet milletvekillerinin oylarıyla, Manus Adası ve Nauru'daki gözaltı merkezlerinde tutulan sığınmacıların Avustralya'da tedavisine doktorların karar vermesini sağlayan yasa, bugün Federal Senatoda yeniden oylandı.

Mayıs ayındaki seçimlerden zaferle çıkan Başbakan Scott Morrison yönetimindeki Liberal-Ulusal Parti koalisyon hükümeti, bağımsız senatörlerin de desteğini aldığı oylamayı 35'e karşı 37 oyla kazanarak yasayı yürürlükten kaldırdı.

Başbakan Morrison, "ulusal güvenlik" riski oluşturduğu gerekçesiyle yasaya karşı çıkıyordu.

Muhalefetten hükümete "gizli anlaşma" suçlaması

Ana muhalefetteki İşçi Partisi ve Yeşiller Partisi, koalisyon hükümetini, yasanın iptali için oy veren bağımsız senatörlerle gizli anlaşma yapmakla suçladı.

Suçlamaların hedefinde olan Tazmanya Senatörü Jacqui Lambie, hükümetle yaptığı görüşmelerde gizli bir anlaşma olmadığını, ancak ulusal güvenlik meselesi olarak tanımladığı görüşmenin detayı hakkında açıklama yapmayı reddetti.

Bakanlarının bile hükümet ve Lambie arasındaki anlaşmadan haberleri olmadan yasaya karşı oy verdiklerini söyleyen İşçi Partisi Senato lideri Penny Wong, "Bu ne tür bir hükümet? Bu ne tür bir demokrasi süreci? Kabine üyeleri, bilmedikleri Senatör Jacqui Lambie ile yapılan bir anlaşmaya oy vermeye geliyor." ifadelerini kullandı.

İnsan Hakları Hukuk Merkezi: "Bu kalpsizlik"

Yasanın iptalini "kalpsizlik" olarak değerlendiren İnsan Hakları Hukuk Merkezi'nden yapılan yazılı açıklamada, "Morrison Hükümeti az önce hayat kurtarıcı Medevac yasalarını çiğnemeye oy verdi." şeklinde değerlendirmede bulundu.

Başbakan'ın "ulusal güvenlik riski" oluşturduğu iddialarının doğru olmadığını savunan Sydney Mülteci Eylem Koalisyonu da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, sığınma arayan insanlarla ulusal güvenlik arasında hiçbir zaman bağlantı olmadığını vurguladı.

Açıklamada, yasanın kaldırılmasının, Manus ve Nauru'da tıbbi tedaviye muhtaç insanların görmezden gelineceği anlamına geldiği de belirtildi.

Avustralya'da "Medevac" olarak bilinen yasa uyarınca, Manus Adası ve Nauru'daki sığınmacılar, iki doktorun karar vermesi durumunda tıbbi tedavi için Avustralya'ya nakledilebiliyordu. Yasanın yürürlüğü girdiğinden bugüne kadar 135 sığınmacı tedavi için Avustralya'ya gönderilmişti.

Kaynak: AA