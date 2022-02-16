Avustralya, sığınmacıları ortalama 689 gün alıkoyuyor

İnsan Hakları İzleme Örgütü, Avustralya'nın sığınmacıları ve düzensiz göçmenleri ortalama 689 gün alıkoyduğunu açıkladı. Bunun bir rekor olduğunu ifade eden örgüt, bu sürenin ABD'den 12 kat daha uzun olduğunu vurguladı.

İnsan Hakları İzleme Örgütü (Human Rights Watch, HRW) dün yaptığı açıklamayla Avustralyalı yetkililere seslenerek göçmen alıkoyma merkezlerinde sığınmacıları, mültecileri ve düzensiz göçmenleri süresiz olarak alı koymayı sona erdirmelerini istedi. Ünlü tenis yıldızı Novak Djokovic'in de tutulduğu sığınmacı ve mülteci merkezinde hali hazırda 32 kişinin 'süresiz' alıkoyulduğunu belirten HRW, ülkede ortalama alıkoyma süresinin 689 gün olduğunu belirtti.

Avustralya İçişleri Bakanlığı, Eylül 2021 tarihinde yayınladığı raporunda 1,459 kişinin Avustralya'daki göçmenlik alıkoyma merkezlerinde olduğunu bildirdi. Bu kişiler arasında, tıbbi tedavi için Nauru veya Papua Yeni Gine'den Avustralya'ya nakledilen 70'den fazla mülteci ve sığınmacı bulunduğu ifade edildi. HRW açıklamasında "Birçoğu Avustralya'daki otel odalarında uzun süre alıkondu, hareket özgürlüğü çok kısıtlandı ve güneş ışığına, egzersiz alanına ve temiz havaya sınırlı erişim sağladı" dedi.

Demirören Haber Ajansı - Dünya