Avustralya, Sidney'de Kovid-19 vakalarındaki artış nedeniyle karantinayı uzatabileceğini duyurdu
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Avustralya, Sidney'de Kovid-19 vakalarındaki artış nedeniyle karantinayı uzatabileceğini duyurdu

Avustralya, Sidney'de Kovid-19 vakalarındaki artış nedeniyle karantinayı uzatabileceğini duyurdu
Anadolu Ajansı / Sümeyye Dilara Dinçer - Haberler | Güncel

Avustralya, Sidney kentinde artan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarını kontrol altına almak amacıyla karantinayı uzatabileceğini açıkladı.

Avustralya, Sidney kentinde artan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarını kontrol altına almak amacıyla karantinayı uzatabileceğini açıkladı.

Çin Küresel Televizyon Ağının (CGTN) haberine göre, Yeni Güney Galler eyaletinde son 24 saatte, neredeyse tamamı Sidney'de görülen 112 Kovid-19 vakası tespit edildi.

Yeni Güney Galler Başbakanı Gladys Berejiklian, son günlerde gözlenecek vaka sayısının, kentte 3 haftadır uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının uzatılıp uzatılmamasını belirleyeceğini ifade etti.

Berejiklian, vaka sayısının mümkün olduğunca sıfıra düşürülmesi gerektiğini belirtti.

Avustralya'da dün yıl başından bu yana ilk kez, yurt dışı seyahat geçmişi veya yurt dışına çıkan biriyle teması olmayan bir kişinin Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybettiği bildirilmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sümeyye Dilara Dinçer

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