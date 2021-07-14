Avustralya, Sidney'de karantinayı uzattı

Avustralya hükümeti, Sidney kentinde yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) Delta varyantına karşı mücadele amacıyla karantinayı uzattı.

Avustralya hükümeti, Sidney kentinde yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) Delta varyantına karşı mücadele amacıyla karantinayı uzattı.

BBC'nin haberine göre Sidney'in haziran ayı sonlarında başlayan evde kalma kararı 30 Temmuz'a kadar uzatıldı.

Bondi sahili yakınlarında salgının başlamasından bu yana yaklaşık bin enfeksiyon kaydedildi.

Yeni Güney Galler Başbakanı Gladys Berejiklian, 12 Temmuz'da son günlerde gözlenecek vaka sayısının, kentte 3 haftadır uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının uzatılıp uzatılmamasını belirleyeceğini ifade etmişti.

Berejiklian, vaka sayısının mümkün olduğunca sıfıra düşürülmesi gerektiğini belirtmişti.

Avustralya'da yıl başından bu yana ilk kez 11 Temmuz'da, yurt dışı seyahat geçmişi veya yurt dışına çıkan biriyle teması olmayan bir kişinin Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybettiği bildirilmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Saadet Firdevs Aparı