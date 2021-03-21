Avustralya Sidney'de bazı bölgeler için sel riski nedeniyle tahliye kararı
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Avustralya Sidney'de bazı bölgeler için sel riski nedeniyle tahliye kararı

21.03.2021 12:29 | Son Güncelleme: 21.03.2021 12:35
Avustralya Sidney'de bazı bölgeler için sel riski nedeniyle tahliye kararı

Avustralya'nın New South Wales (NSW) eyaletinde şiddetli yağışlar etkisinin sürdürürken, ciddi sel riski nedeniyle Sidney'in düşük rakımlı bölgelerinin tahliye kararı alındı.

Avustralya'nın New South Wales (NSW) eyaletinde şiddetli yağışlar etkisinin sürdürürken, ciddi sel riski nedeniyle Sidney'in düşük rakımlı bölgelerinin tahliye kararı alındı.

Yerel medyada yer alan haberlere göre, Avustralya'nın NSW eyaletinde etkili olan şiddetli yağışlar devam ederken, ciddi sel riski nedeniyle Sidney'in düşükü rakımlı bölgelerinin tahliye kararı alındı. Yetkililer, şehrin alçak kesimlerinde yaşayanların buraları terk etmesi gerektiğini söyledi. Eyalet Başbakanı Gladys Berejiklian, eyaletin Orta Kuzey Kıyısı'nın bazı kısımlarının '100 yılda bir görülecek bir olay" deneyimlediği uyarısında bulundu. Bir gün önce Sidney'in ana su kaynağı olan Warragamba Barajı'nın yıllar sonra ilk kez taşmaya başladığı ifade edildi. Eyalette, düzinelerce insanın sel sularından kurtarıldığı ve yetkililerin 'hayati tehlike oluşturan ani sel' uyarısında bulunduğu belirtildi. Bölgede ana caddelerin kapalı kalmaya devam ettiği, eyalet genelinde kurulan acil durum tahliye merkezlerinde şimdiden yüzlerce kişinin toplandığı belirtildi.NSW Meteoroloji Bürosu sosyal medya hesabından yaptığı duyuruda, şiddetli yağmur ve hasar veren rüzgarlar için hava uyarısının güncellendiğini belirterek, uyarı alanlarını gösteren harita paylaştı.


Avustralya Sidney'de bazı bölgeler için sel riski nedeniyle tahliye kararı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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