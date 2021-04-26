Avustralya Savunma Bakanı Dutton'dan Tayvan'ın, Çin ile aralarında anlaşmazlığa neden olabileceği uyarısı
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Avustralya Savunma Bakanı Dutton'dan Tayvan'ın, Çin ile aralarında anlaşmazlığa neden olabileceği uyarısı

Avustralya Savunma Bakanı Dutton'dan Tayvan'ın, Çin ile aralarında anlaşmazlığa neden olabileceği uyarısı
Anadolu Ajansı / Büşra Selvi Öğütcen - Haberler | Güncel

Avustralya Savunma Bakanı Peter Dutton, Çin ile aralarında, Tayvan nedeniyle anlaşmazlık yaşayabileceklerini bildirdi.

Avustralya Savunma Bakanı Peter Dutton, Çin ile aralarında, Tayvan nedeniyle anlaşmazlık yaşayabileceklerini bildirdi.

Avustralya yayın kurumu ABC'de bir programa katılan Dutton, ülkesinin Çin ile ilişkilerini ve Afganistan'dan çekilme sürecini ele aldı.

Dutton, Çin ile Tayvan konusunda anlaşmazlığa düşmenin göz ardı edilemeyeceğini dile getirdi. Böyle bir anlaşmazlığın "korkunç" olacağına dikkati çeken Dutton, "Çin'in yeniden birleşme konusunda gayet net olduğunu düşünüyorum ve bu onların uzun süreli amaçlarıydı." dedi.

Avustralya Savunma Bakanı Dutton, Çinli sözcülerin sunulan farklı önerilere karşılık olarak özellikle son haftalar ve aylarda yaptığı konuşmaların herhangi birine bakıldığında bu amaç konusunda gayet net olduklarının görülebileceğini belirtti.

Bölge genelinde kayda değer bir askeri faaliyet olduğuna dikkati çeken Dutton, Tayvan ile Çin arasında da açıkça düşmanlık bulunduğunu söyledi.

Bölgede iyi bir komşu olmayı sürdürmeyi ve ortaklarıyla müttefikleriyle çalışmayı istediklerinin altını çizen Dutton, kimsenin Çin ve Tayvan arasında veya herhangi bir yerde anlaşmazlık görmek istemediğine işaret etti.

Avustralya, bölgede gördüğü tehditlere karşı hazırlıklı

Dutton, ülkesinin Çin ile "iyi ilişkileri" sürdürmeyi istediğini vurguladı.

Aralarında önemli ticari partner Çin'in de bulunduğu birçok ülkeyle iyi ilişkileri olduğunu kaydeden Dutton, ülkesinin barış döneminde kalmayı planladığını ancak her türlü anlaşmazlık için de hazır olduklarını dile getirdi.

Dutton, "Savunma kuvvetlerimizin, ülkemize ve müttefiklerimize karşı bölgede gördüğümüz tehditlerle karşılaşabilmesi için her zaman olması gerektiği gibi üst düzey hazırlıklarımız var." dedi.

Afganistan'dan çekilme süreci

Savunma Bakanı Dutton, konuşmasında, ülkesinin Afganistan'da 2001'den bu yana süren askeri varlığını eylüle kadar sonlandırma kararını da değerlendirdi.

Avustralya güçlerinin Afganistan'a tekrar konuşlandırılmasının çok uzak bir ihtimal olduğuna dikkati çeken Dutton, şu an bir geri çekilme olduğunu ve geri dönme planlarının bulunmadığını söyledi.

Dutton, alanda birlik bulundurmaktansa tehditlerle uğraşmanın başka bir yolu olabileceğini düşündüğünü ifade etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Büşra Selvi Öğütcen

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