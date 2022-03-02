Avustralya sağanak yağışların neden olabileceği sele hazırlanıyor

Avustralya'nın Yeni Güney Galler (NSW) eyaletinin başkenti Sydney'de yoğun yağış nedeniyle oluşabilecek sele karşı hazırlık yapılıyor.

Avustralya Meteoroloji Büro Su, son günlerde ülkenin doğusunda en az 14 kişinin hayatını kaybettiği selin ardından Sydney ve çevresinde sağanak yağış beklendiğini bildirdi. Ekipler, yağışın neden olabileceği sele karşı hazırlıklarını sürdürüyor.

Sydney'in 600 kilometre kuzeyindeki Lismore'da görevliler, sel sularının altında kalan bir evi kontrol etti. Polis yetkilileri, 70 yaşlarındaki bir adamı su basmış dairede ölü bulduklarını aktardı.

Yine erken saatlerde bir ana caddede su içinde bir erkek cesedi bulundu.

Wilsons Nehri, 1880'den bu yana en yüksek su seviyesine ulaştı ve 28 bin nüfuslu bölge sular altında kaldı.

Yetkililer, Lismore ve çevresinde ölü sayısının artmasından endişe ediyor.

Avustralya'nın en kalabalık üçüncü şehri Brisbane ve Queensland'de de yoğun yağış sebebiyle oluşan su baskınlarında can kayıpları yaşandı.