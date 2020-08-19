Avustralya potansiyel koronavirüs aşısı için anlaşmaya vardı, tüm halka ücretsiz yapılacak
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Avustralya potansiyel koronavirüs aşısı için anlaşmaya vardı, tüm halka ücretsiz yapılacak

Avustralya Başbakanı Morrison, Oxford Üniversitesi ve AstraZeneca'nın birlikte geliştirdiği koronavirüs (Covid-19) aşısına erişmek için anlaşmaya vardıklarını açıkladı.

Avustralya potansiyel koronavirüs aşısı için anlaşmaya vardı, tüm halka ücretsiz yapılacak
19.08.2020 16:27 | Son Güncelleme: 19.08.2020 16:51

Avustralya Başbakanı Morrison,  Oxford Üniversitesi ve AstraZeneca'nın birlikte geliştirdiği koronavirüs (Covid-19) aşısına erişmek için anlaşmaya vardıklarını açıkladı. Morrison, Avustralya'nın potansiyel aşıyı üretip halka bedava dağıtacağını söyledi. 

Avustralya Başbakanı Scott Morrison, İsveç-İngiltere merkezli AstraZeneca ile Oxford Üniversitesi'nin birlikte geliştirdiği potansiyel aşı için anlaşmaya varıldığını açıkladı. Morrisson aşı çalışmaları başarılı tamamlandığı takdirde aşının 25 milyon nüfuslu ülkeye ücretsiz sunulacağını belirtti.


Kaynak: DHA

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