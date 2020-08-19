Avustralya potansiyel koronavirüs aşısı için anlaşmaya vardı, tüm halka ücretsiz yapılacak Avustralya Başbakanı Morrison, Oxford Üniversitesi ve AstraZeneca'nın birlikte geliştirdiği koronavirüs (Covid-19) aşısına erişmek için anlaşmaya vardıklarını açıkladı.

Avustralya Başbakanı Morrison, Oxford Üniversitesi ve AstraZeneca'nın birlikte geliştirdiği koronavirüs (Covid-19) aşısına erişmek için anlaşmaya vardıklarını açıkladı. Morrison, Avustralya'nın potansiyel aşıyı üretip halka bedava dağıtacağını söyledi. Avustralya Başbakanı Scott Morrison, İsveç-İngiltere merkezli AstraZeneca ile Oxford Üniversitesi'nin birlikte geliştirdiği potansiyel aşı için anlaşmaya varıldığını açıkladı. Morrisson aşı çalışmaları başarılı tamamlandığı takdirde aşının 25 milyon nüfuslu ülkeye ücretsiz sunulacağını belirtti.

Kaynak: DHA