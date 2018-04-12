Avustralya'da 4 Polis Yardım İsteyen Zihinsel Engelli Adamı Tekme Tokat Dövdü
Avustralya'da yardım isteyen engelli vatandaşın evine giden 4 polis, adamı dövdükten sonra bahçede üzerine tazyikli su tuttular. Olayın görüntüleri ortaya çıkınca polisler açığa alındı.
Avustralya Melbourne'de engelli vatandaş, psikolog hattını arayarak yardım istedi. Eve gelen 4 polis adamı sürükleyerek bahçeye çıkarıp dövdükten sonra üzerine tazyikli su tuttular. 4 polis, kamera kayıtlarının ortaya çıkmasının ardından açığa alındı.
4 POLİS, YARDIM İSTEYEN ZİHİNSEL ENGELLİNİN EVİNE GİDİP DÖVDÜ
Acil psikolog hattını arayarak yardım isteyen zihinsel engelli bir vatandaşın evine giden polisler, yardıma muhtaç vatandaşı evinin içinden sürükleyerek bahçeye çıkardı.
ÜZERİNE TAZYİKLİ SU TUTTULAR
Polis engelli vatandaşın üzerine bahçede hortumla tazyikli su tuttu. Olayın kamera kayıtlarının ortaya çıkmasının ardından polisler açığa alındı.
YORUMLAR (3)
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İNSANLIKTAN NASİP ALMAMIŞ ENGELİN NE OLDUĞUNU BİLMEYEN ZİHNİYETTEN YOKSUN İNSAN DİYEMEYECEĞİM ÇÜNKÜ İNSAN YAPMAZCevap Yaz Yayından Kaldır
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hadi o insan engelli.ya sizler kafadan engellisiniz.ben olsam onlar için kafa raporu isterim.adi hamam böcekleri.Cevap Yaz Yayından Kaldır
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APTALLAARRCevap Yaz 4 Yayından Kaldır