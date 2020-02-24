: Avustralya polisinden 154 kilogramlık eroin operasyonu

24.02.2020 17:30 | Son Güncelleme: 24.02.2020 17:31

Avustralya Federal Polisi, Meksika'dan gümüş ithalatı üzerinden eroin ham maddesi getirildiği ihbarı üzerine gerçekleştirdiği operasyonda 154 kiloluk eroin ham maddesi ele geçirilirken 3 şahıs gözaltına alındı.

Avustralya Federal Polisine (AFP) bağlı Victoria Ortak Organize Suç Görev Gücü (JOCTF) üyeleri, Hint Narkotik Kontrol Bürosu (NCB) dahil olmak üzere uluslararası kolluk kuvvetleri ile ortaklaşa yürüttüğü operasyon sonucu Meksika'dan Melbourne'a gelen şüpheli bir nakliye konteyneri belirledi. Avustralya Gümrük Kuvvetlerinin (ABF) de dahil olduğu operasyonda, Melbourne'deki konteyner muayene tesisindeki satış işleminde şüpheli bir durum tespit edilmesinin ardından 19 ton gümüş konsantresi içinde gizlenmiş bloklar halinde 154 kilogram eroin ham maddesi ele geçirildi.

3 KİŞİYE TUTUKLAMA

Operasyon kapsamında JOCTF üyeleri, cumartesi günü Kanada ve Fransız uyruklu 26 yaşlarında 2 kişiyi Chadstone bölgesinde, 33 yaşındaki Sidneyli bir şahıs da Seymour kentinde gözaltına alınarak tutuklandı. Şahısların müebbet hapis cezasıyla yargılanmaları bekleniyor.

JOCTF soruşturma kapsamında ayrıca, Yeni Güney Galler eyaletinin Leonay, Burwood ve Oakleigh banliyölerinde belirlenen bazı evlere yönelik arama emri çıkardı.

AFP Vekili Yardımcısı Komiser Bruce Giles, AFP ile yerel ve uluslararası kolluk kuvvetleri ortaklarının Avustralya'da organize suçla mücadele için sürekli ortak çalışmalar yaparak sokakları söz konusu tehlikeli uyuşturuculardan uzak tutmak için çalışmaya devam edileceğini belirtti.

Giles, "JOCTF ile birlikte 154 kilogram yasa dışı uyuşturucunun topluma ulaşmasını ve önemli derecede zarar vermesini engellerken aynı zamanda bir organize suç örgütünün çalışmalarını da parçalayıp bozduk" dedi.

Victoria Polisi Komiser Yardımcısı Tess Walsh ise tutuklamaların polis ve Victoria halkı için önemli bir sonuç olduğunu belirterek, "Yerel topluluğumuza ulaşan 150 kilogramlık metamfetamini durdurmak için Federal ortaklarımızla iş birliği içinde çalışabilmemiz inanılmaz derecede sevindirici. Aynı zamanda uyuşturucu ve organize suçun sadece Victoria eyaletinin sorunları olmadığı gerçeğini de biliyoruz. Sınırları aşarak ve bu zehri buraya getirmek isteyenleri hedef almak zorundayız" diye konuştu.

ABF Bölge Komutanı Craig Palmer, "Bu tür bir suç faaliyetine girmeyi seçenleri tespit etmek ve ele geçirmek için kolluk kuvvetleri ile yakın bir şekilde çalışmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

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