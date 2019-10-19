Avustralya polisi 350 kaçak göçmenin ölümünden sorumlu tuttuğu bir kişiyi yakaladı

19.10.2019 19:03

Avustralya'da polis insan kaçakçılığı şebekesi kurmak ve 2001 yılında botlarının batması sonucu 350 sığınmacının ölümüne yol açmak suçlamasıyla 43 yaşında bir Iraklı'yı tutukladı.



Yeni Zelanda'da gözaltına alınan ve Avustralya'ya iade edilen zanlı ile ilgili "Avustralya vatandaşı olmayanları organize etme" suçlamasıyla dava açılacak. Euronews.com'da Görüntüle