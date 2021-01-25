Avustralya, Pfizer'ın Kovid-19 aşısını onayladı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Avustralya, Pfizer'ın Kovid-19 aşısını onayladı

25.01.2021 06:47 | Son Güncelleme: 25.01.2021 06:50
Avustralya, Pfizer'ın Kovid-19 aşısını onayladı

Avustralya'da tıbbi düzenlemeleri yapan Tedavi Edici Ürünler İdaresi (TGA), ilaç firması Pfizer'ın geliştirdiği yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısını onayladığını açıkladı.

Avustralya'da tıbbi düzenlemeleri yapan Tedavi Edici Ürünler İdaresi (TGA), ilaç firması Pfizer'ın geliştirdiği yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısını onayladığını açıkladı.

Pfizer tarafından yapılan sunumun kapsamlı ve bağımsız olarak incelendiğini belirten TGA, aşının gereken yüksek güvenlik, etkinlik ve kalite standartlarını karşıladığına karar verilmesinin ardından, Avustralya'da kullanılması için onaylandığını duyurdu.

Onayın 2 yıl süreyle geçerli olacağına dikkat çekilen açıklamada, aşının Avustralya'da ve yurt dışındaki güvenilirliğini izlemeye devam edileceği vurgulandı.

Avustralya'da kullanılacak ilk aşı olma özelliğini elden eden Pfizer aşısının onaylanmasının ardından açıklamada bulunan ve kararı memnuniyetle karşıladığını anlatan Başbakan Scott Morrison, hükümet olarak hedeflerinin, "Avustralyalıları güvende tutmak, hayatları ve geçim kaynaklarını korumak" olduğunu söyledi.

Aşılama çalışmasına şubat sonunda başlamayı düşündüklerini aktaran Başbakan Morrison, "Hem AZ (AstraZeneca aşısı) hem de Pfizer için dünya çapında üretim ve teslimatta gördüğümüz zorluklar nedeniyle, aşılamaya başlamak için şubat ortasından çok şubat ayının sonlarına bakıyoruz." ifadelerini kullandı.

-Haftada 80 bin Avustralyalının aşılanması hedefleniyor

Aşıya onay veren TGA'nın "güvenliği her şeyin üstünde tuttuğunu" dile getiren Sağlık Bakanı Greg Hunt ise başlangıçta haftada 80 bin Avustralyalıyı aşılmayı planladıklarını bildirdi.

Aşının 16 yaş üstü sağlıklı bireylere yapılmasının onaylandığını ancak yaşlı ve sağlık açısından zayıf insanlara uygulanması için "klinik kararı" gerektiğini ifade eden Avustralya Sağlık Müsteşarı Dr. Brendan Murphy, "Aşılamanın yararlarına karşın riskleri de dikkate alınmalıdır." dedi.

Ülkede Kovid-19 salgınının yayılmaya başladığı Mart 2020'nin sonundan itibaren vatandaşlar ve daimi oturma izni olanlar dışındaki tüm ülke vatandaşlarına sınırlarını kapatan Avustralya'da, virüse yakalanan toplam 28 bin 766 Avustralyalıdan 909'u hayatını kaybetmişti.

Son aylarda can kaybı yaşanmayan ve günlük yeni vaka sayılarının oldukça düşük seyrettiği ülke genelindeki 135 aktif vakadan, 32'sinin tedavisine hastanelerde devam ediliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Recep Şakar

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Yaşar Güler Ziya Selçuk Süleyman Soylu Fahrettin Koca
Magazin Sezen Aksu Şeyma Subaşı Caner Cindoruk Serenay Sarıkaya
Spor Erol Bulut Arda Turan Fatih Terim Ali Şansalan Abdullah Avcı
Tüm Haberler Türk İtfaiye Hisarcık Instagram
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Avustralya, Pfizer'ın Kovid-19 aşısını onayladı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 25.1.2021 06:50:41. #1.16#
title