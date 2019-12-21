Avustralya orman yangınlarıyla boğuşuyor: 10 kişi öldü, 3 milyon hektarlık alan kül oldu

21.12.2019 13:48 | Son Güncelleme: 21.12.2019 13:48

Tarihinin en sıcak günlerini yaşayan Avustralya'da meydana gelen orman yangınları kontrol altına alınamıyor.



Yaz aylarından bu yana söndürülemeyen yangınlarda en az 10 kişi hayatını kaybetti, 3 milyon hektarlık alan kül oldu, 800'den fazla ev oturulamaz hale geldi. Euronews.com'da Görüntüle