Avustralya orman yangınlarıyla boğuşuyor: 10 kişi öldü, 3 milyon hektarlık alan kül oldu
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Avustralya orman yangınlarıyla boğuşuyor: 10 kişi öldü, 3 milyon hektarlık alan kül oldu

Avustralya'da aylardır söndürülemeyen orman yangınlarda en az 10 kişi hayatını kaybetti, 3 milyon hektarlık alan kül oldu, 800'den fazla ev oturulamaz hale geldi.

21.12.2019 13:48 | Son Güncelleme: 21.12.2019 13:48
Avustralya orman yangınlarıyla boğuşuyor: 10 kişi öldü, 3 milyon hektarlık alan kül oldu

Tarihinin en sıcak günlerini yaşayan 'da meydana gelen orman yangınları kontrol altına alınamıyor.


Yaz aylarından bu yana söndürülemeyen yangınlarda en az 10 kişi hayatını kaybetti, 3 milyon hektarlık alan kül oldu, 800'den fazla ev oturulamaz hale geldi. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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