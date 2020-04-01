Avustralya ordusu korona virüsle mücadele için seferber oldu
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
FLASH HABER: Koronavirüs salgınında son durum ne? İşte ülke ülke tüm vakalar
Haberler ›› Güncel ›› Avustralya ordusu korona virüsle mücadele için seferber oldu - Haberler
Avustralya, Güncel

Avustralya ordusu korona virüsle mücadele için seferber oldu

Dünya genelinde salgın haline gelen korona virüs nedeniyle Avustralya'da sıkı tedbirler uygulanırken polislere askerler de yardım elini uzattı.

01.04.2020 11:50 | Son Güncelleme: 01.04.2020 11:50
Avustralya ordusu korona virüsle mücadele için seferber oldu

Dünya genelinde salgın haline gelen korona virüs nedeniyle Avustralya'da sıkı tedbirler uygulanırken polislere askerler de yardım elini uzattı. Vaka sayısının 4 bin 862'a ulaştığı ülkede can kaybı ise 21'ye yükseldi.

Avustralya'da korona virüs salgını hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Salgının yayılmasını önlemek için tedbirlerin arttırıldığı ülkede güvenlik güçlerinin denetimleri sürüyor. Yürüyüşe çıkmak, sağlık hizmeti almak, işe ve alışverişe gitmek dışında sokağa çıkmanın yasak olduğu Avustralya'da yurt dışından gelenlere 14 günlük karantina uygulaması ise devam ediyor.

Ülke genelinde salgına yönelik artan tedbirler ve sıklaşan denetimler nedeniyle yetersiz kalan polislere askerler de katıldı. Otobüs terminalleri, tren istasyonları, havaalanları ve trafikte görevlendirilen askerler salgını önlemek için polisler ile iş birliği yaptı. Askerler, sosyal mesafe kurallarının uygulanmasından virüslü olması muhtemel yolcu bagajlarının steril bir şekilde taşınmasına kadar birçok konuda Avustralyalılara yardımcı oldu.

YARDIM PAKETLERİ HAZIRLANDI

Avustralya Savunma Kuvvetleri'nin ülke çapında izolasyonda bulunan bireylere gıda ve temizlik paketleri hazırladığı, korona virüsle mücadele kapsamında lojistik destek sağlayan askerlerin ihtiyaç sahiplerine acil yardım paketleri ulaştırdığı öğrenildi. Savunma kuvvetlerinin ayrıca eyalet sınırlarında iletişim ve doktor desteği sağlamak üzere kamplar kurduğu bu kamplarda korona virüsle mücadele kapsamında eyaletlerarası lojistik hizmetler sağlanacağı bildirildi.

CAN KAYBI 21'E YÜKSELDİ

Avustralya'da korona virüs toplam vaka sayısı 4 bin 860'a, ölü sayısı ise 21'e yükseldi. Sydney'de yaşlı bakım merkezinde tedavi altında olduğu öğrenilen 95 yaşındaki kadının korona virüs nedeniyle öldüğü bildirildi. Yapılan açıklamada, aynı bakım merkezinde korona virüs nedeniyle 5'inci can kaybının yaşandığı belirtildi. Öte yandan 300 çalışanında korona virüs tespit edilen Güney Avustralya'daki Adelaide Havaalanı önlem amaçlı kapatıldı. Daha önce 90 çalışanında virüs rastlanan havaalanında, bir havayolu şirketinde çalışan bagaj görevlilerinde korona virüs testlerinin pozitif çıktığı öğrenildi.

(İHA)

Kaynak: İHA

Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Dolu otobüsler için 'Organize kötülük' diyen İmamoğlu'na AK Parti cephesinden yanıt Haberler
Dolu otobüsler için "Organize kötülük" diyen İmamoğlu'na AK Parti cephesinden yanıt
Vatandaşlar, 1000 TL'lik yardım parasını almak için PTT'ye koştu Haberler
Vatandaşlar, 1000 TL'lik yardım parasını almak için PTT'ye koştu
BOTAŞ'ın bağış için işçiye attığı kesinti mesajı tartışma yarattı Haberler
BOTAŞ'ın bağış için işçiye attığı kesinti mesajı tartışma yarattı
Rusya, tarihi görüntüleri paylaştı! Rus uçakları Amerikan hayatlarını kurtarmaya gidiyor Haberler
Rusya, tarihi görüntüleri paylaştı! Rus uçakları Amerikan hayatlarını kurtarmaya gidiyor
Bakkaldan ilginç korona önlemi! Siparişleri sopa ile uzatıyor Haberler
Bakkaldan ilginç korona önlemi! Siparişleri sopa ile uzatıyor
Taciz şüphelisi, polisleri görünce kendisini eve kilitledi Haberler
Taciz şüphelisi, polisleri görünce kendisini eve kilitledi
Bilim Kurulu üyesi Yamanel koronavirüsten ölenlerin toprağa gömülmesine ilişkin: Virüsün topraktan çıkma ihtimali yok
Bilim Kurulu üyesi Yamanel koronavirüsten ölenlerin toprağa gömülmesine ilişkin: Virüsün topraktan çıkma...
Yasağı ihlal eden yaşlı vatandaş, evine dolmuşla dönmek istedi: Arabanız benzin yakıyor, devlete zarar vermeyelim
Yasağı ihlal eden yaşlı vatandaş, evine dolmuşla dönmek istedi: Arabanız benzin yakıyor, devlete zarar...
Son Dakika: VakıfBank, Milli Dayanışma Kampanyası'na 50 milyon TL bağışladı
Son Dakika: VakıfBank, Milli Dayanışma Kampanyası'na 50 milyon TL bağışladı
Diş Hekimleri Birliği Disiplin Kurulu Başkanı Oral, koronavirüsten hayatını kaybetti
Diş Hekimleri Birliği Disiplin Kurulu Başkanı Oral, koronavirüsten hayatını kaybetti
Kızılay Genel Başkanı Kınık: Koronavirüs nedeniyle kan bağışı ve stoklar yarıya düştü
Kızılay Genel Başkanı Kınık: Koronavirüs nedeniyle kan bağışı ve stoklar yarıya düştü
Sakaryalı çift, koronavirüsten korunmak için ormanın ortasına yapıkları ağaç evde kalıyor
Sakaryalı çift, koronavirüsten korunmak için ormanın ortasına yapıkları ağaç evde kalıyor
'Koronavirüsten öldü' denilen çocuğun, üvey anne şiddetinden hayatını kaybettiği ortaya çıktı
'Koronavirüsten öldü' denilen çocuğun, üvey anne şiddetinden hayatını kaybettiği ortaya çıktı
Koronavirüs nedeniyle 2 milyon haneye verilecek 1.000'er liralık destek ödemeleri bugün başladı
Koronavirüs nedeniyle 2 milyon haneye verilecek 1.000'er liralık destek ödemeleri bugün başladı
Koronavirüsün tüm dünyaya yayıldığı Wuhan'da günler sonra ilk vaka görüldü
Koronavirüsün tüm dünyaya yayıldığı Wuhan'da günler sonra ilk vaka görüldü
Hakan Ural, iki çocuğu hasta olan ailenin evini yaptırdı
Hakan Ural, iki çocuğu hasta olan ailenin evini yaptırdı
Son dakika: LPG'ye 90 kuruşluk tarihi indirim geliyor
Son dakika: LPG'ye 90 kuruşluk tarihi indirim geliyor
Erzurum halkı bembeyaz bir sabaha uyandı
Erzurum halkı bembeyaz bir sabaha uyandı
Bilim Kurulu üyesi Prof.Dr. Tevfik Özlü: Koronavirüsün Temmuz ayı başında sönümlenme umudu var
Bilim Kurulu üyesi Prof.Dr. Tevfik Özlü: Koronavirüsün Temmuz ayı başında sönümlenme umudu var
Son Dakika: YÖK: Koronavirüs nedeniyle isteyen öğrenciler kayıtlarını dondurabilir
Son Dakika: YÖK: Koronavirüs nedeniyle isteyen öğrenciler kayıtlarını dondurabilir
Erdoğan'ın başlattığı kampanyaya iş dünyasından destek yağdı: Rakam 230 milyon TL'yi aştı
Erdoğan'ın başlattığı kampanyaya iş dünyasından destek yağdı: Rakam 230 milyon TL'yi aştı
Kamu bankalarının 6 ayı geri ödemesiz 10 bin liraya kadar vereceği kredi için başvurular başladı
Kamu bankalarının 6 ayı geri ödemesiz 10 bin liraya kadar vereceği kredi için başvurular başladı
Karantinadaki genç kız, kaldıkları yurdu anlattı: Bu kadar güzel ağırlanacağımızı bilmiyorduk
Karantinadaki genç kız, kaldıkları yurdu anlattı: Bu kadar güzel ağırlanacağımızı bilmiyorduk
Nijerya'da infilak eden kamyon, 'Meteor düştü' söylentilerine sebep oldu
Nijerya'da infilak eden kamyon, "Meteor düştü" söylentilerine sebep oldu
Türkiye'nin İtalya ve İspanya'ya yolladığı yardım sandıklarında Mevlana'nın sözü yer aldı
Türkiye'nin İtalya ve İspanya'ya yolladığı yardım sandıklarında Mevlana'nın sözü yer aldı
Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'ın startını verdiği kampanyaya ilk yorum: Bağışlar vergiden düşürülecek
Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'ın startını verdiği kampanyaya ilk yorum: Bağışlar vergiden düşürülecek
Çin'de salgını durduran doktorlardan Wang, Türk halkını uyardı: Dana ve koyun etini az yemelisiniz
Çin'de salgını durduran doktorlardan Wang, Türk halkını uyardı: Dana ve koyun etini az yemelisiniz
Polis, karantinadan kaçan şahsı ağabeyinin ihbarı ile yakaladı
Polis, karantinadan kaçan şahsı ağabeyinin ihbarı ile yakaladı
Lise öğrencisi, plastik atıklarla koronavirüsün resmini çizdi
Lise öğrencisi, plastik atıklarla koronavirüsün resmini çizdi
Son dakika: Pazarlara artık esnaf sayısının en fazla iki katı kadar vatandaş alınacak
Son dakika: Pazarlara artık esnaf sayısının en fazla iki katı kadar vatandaş alınacak
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Engin Altay Mustafa Şentop Mustafa Destici Zekeriya Birkan Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Serdar Ortaç Acun Ilıcalı Fahrettin Koca İbrahim Tatlıses
Spor Basketbolcu Fatih Terim Yılmaz Vural Malcolm Thomas Cristiano Ronaldo
Daha Fazla Milli Polis Nisan Türk Lirası
Şu an buradasınız: Avustralya ordusu korona virüsle mücadele için seferber oldu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 1.4.2020 12:00:16. #1.14#
title