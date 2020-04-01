Avustralya ordusu korona virüsle mücadele için seferber oldu Dünya genelinde salgın haline gelen korona virüs nedeniyle Avustralya'da sıkı tedbirler uygulanırken polislere askerler de yardım elini uzattı.

Dünya genelinde salgın haline gelen korona virüs nedeniyle Avustralya'da sıkı tedbirler uygulanırken polislere askerler de yardım elini uzattı. Vaka sayısının 4 bin 862'a ulaştığı ülkede can kaybı ise 21'ye yükseldi.

Avustralya'da korona virüs salgını hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Salgının yayılmasını önlemek için tedbirlerin arttırıldığı ülkede güvenlik güçlerinin denetimleri sürüyor. Yürüyüşe çıkmak, sağlık hizmeti almak, işe ve alışverişe gitmek dışında sokağa çıkmanın yasak olduğu Avustralya'da yurt dışından gelenlere 14 günlük karantina uygulaması ise devam ediyor.

Ülke genelinde salgına yönelik artan tedbirler ve sıklaşan denetimler nedeniyle yetersiz kalan polislere askerler de katıldı. Otobüs terminalleri, tren istasyonları, havaalanları ve trafikte görevlendirilen askerler salgını önlemek için polisler ile iş birliği yaptı. Askerler, sosyal mesafe kurallarının uygulanmasından virüslü olması muhtemel yolcu bagajlarının steril bir şekilde taşınmasına kadar birçok konuda Avustralyalılara yardımcı oldu.

Yardım paketleri hazırlandı

Avustralya Savunma Kuvvetleri'nin ülke çapında izolasyonda bulunan bireylere gıda ve temizlik paketleri hazırladığı, korona virüsle mücadele kapsamında lojistik destek sağlayan askerlerin ihtiyaç sahiplerine acil yardım paketleri ulaştırdığı öğrenildi. Savunma kuvvetlerinin ayrıca eyalet sınırlarında iletişim ve doktor desteği sağlamak üzere kamplar kurduğu bu kamplarda korona virüsle mücadele kapsamında eyaletlerarası lojistik hizmetler sağlanacağı bildirildi.

Can kaybı 21'e yükseldi

Avustralya'da korona virüs toplam vaka sayısı 4 bin 860'a, ölü sayısı ise 21'e yükseldi. Sydney'de yaşlı bakım merkezinde tedavi altında olduğu öğrenilen 95 yaşındaki kadının korona virüs nedeniyle öldüğü bildirildi. Yapılan açıklamada, aynı bakım merkezinde korona virüs nedeniyle 5'inci can kaybının yaşandığı belirtildi. Öte yandan 300 çalışanında korona virüs tespit edilen Güney Avustralya'daki Adelaide Havaalanı önlem amaçlı kapatıldı. Daha önce 90 çalışanında virüs rastlanan havaalanında, bir havayolu şirketinde çalışan bagaj görevlilerinde korona virüs testlerinin pozitif çıktığı öğrenildi. - MELBOURNE

Kaynak: İHA