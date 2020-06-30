Avustralya'nın Yeni Güney Galler eyaletindeki koalaların nesli 30 yıl içinde tükenebilir
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Avustralya'nın Yeni Güney Galler eyaletindeki koalaların nesli 30 yıl içinde tükenebilir

Avustralya'nın Yeni Güney Galler eyaletinde koalaların neslinin 2050 yılına kadar tükenebileceği tespit edildi.

Avustralya'nın Yeni Güney Galler eyaletindeki koalaların nesli 30 yıl içinde tükenebilir
30.06.2020 16:31 | Son Güncelleme: 30.06.2020 16:57

Avustralya'nın Yeni Güney Galler eyaletinde koalaların neslinin 2050 yılına kadar tükenebileceği tespit edildi.

BBC'deki habere göre, Yeni Güney Galler eyaletinde yürütülen ve bir yıl süren araştırmanın ardından yayımlanan parlamento raporunda, eyaletteki koala nüfusunun 2050 yılından önce tükenebileceği kaydedildi.

Raporda, hükümet gerekli önlemleri almazsa, 2019-2020'de yaşanan yangınlarda yaşam alanları büyük zarar gören koalaların neslinin 30 yıl içinde tükenebileceği belirlendi.

Yeni Güney Galler'deki koala nüfusunun 36 bin olduğuyla ilgili tahminlerin artık geçersiz olduğuna işaret edilen raporda, yaklaşık 5 bin koalanın yangınlar sırasında öldüğünün sanıldığı ifade edildi.

Koalaların yaşam alanlarının korunması için acil harekete geçilmesi, izleme yöntemlerinin iyileştirilmesi ve fonların artırılması gibi bazı önerilere yer verilen raporda, hükümetin acil müdahalesine ihtiyaç duyulduğu vurgulandı.

Yeni Güney Galler eyaletinde Eylül 2019'da başlayan ve diğer eyaletlerde de etkili olan yangınlarda, 11 milyon hektara yakın alanın ve 3 binden fazla evin kül ve yaklaşık 1,25 milyar hayvanın da telef olduğu açıklanmıştı.

Kırsal İtfaiye Servisi, yaklaşık 6 ay süren tüm yangınların, yoğun yağmurların da yardımıyla, 14 Şubat'ta kontrol altına alındığını duyurmuştu.

Avustralya'nın Yeni Güney Galler, Queensland, Victoria ve Güney Avustralya eyaletlerinde yaklaşık 6 ay boyunca süren ve 33 kişinin hayatını kaybettiği yangınlarda, ormanların yüzde 21'inin kül olduğu belirlenmişti.

Kaynak: AA

Manşet

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