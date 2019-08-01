Avustralya'nın Yeni Güney Galler eyaletinde hastane çalışanları greve gitti

Avustralya'nın Yeni Güney Galler (NSW) eyaletinde 20 binden fazla hastane çalışanı greve gitti.

Avustralya Yayın Kurumunda (ABC) yer alan habere göre, eyalette en az 20 bin sağlık çalışanı hastanelerde güvenlik önlemlerinin artırılması için greve gitti.

Sağlık Hizmetleri Derneği Sekreteri Gerard Hayes, her ay yaklaşık 40 hastane çalışanının saldırıya uğradığını ifade etti.

Hayes, hükümetin hastanelerde güvenlik görevlisi sayısının artırılması, aynı zamanda bu görevlilere uyuşturucu bağımlılığı ve akıl sağlığı konularında eğitim verilmesi için 34 milyon dolarlık (189,5 milyon TL) fon ayırması gerektiğini söyledi.

NSW Başbakanı Gladys Berejiklian, hastanelerde güvenliği artırma adına gerekli önlemlerin alınacağını bildirdi.

Bu yıl başında bir hastanede bir kadının makasla saldırması sonucu üç hemşire ve bir hasta yaralanmıştı.

Western Hastanesinde 2014'te bir akıl hastasının saldırısına uğrayarak 14 kez bıçaklanan Michael Wong isimli bir cerrah, olaydan yaralı olarak kurtulmuştu.

Kaynak: AA