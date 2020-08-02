Avustralya'nın Victoria eyaletinde Kovid-19 yasakları 4. seviyeye çıkartıldı
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Avustralya'nın Victoria eyaletinde Kovid-19 yasakları 4. seviyeye çıkartıldı

Avustralya'nın Victoria eyaletinde son 24 saatte 671 kişinin yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanması ve 7 kişinin virüsten ölmesi üzerine yürürlükteki kısıtlamalar 4. seviyeye yükseltilerek "felaket durumu" ilan edildi.

Avustralya'nın Victoria eyaletinde Kovid-19 yasakları 4. seviyeye çıkartıldı
02.08.2020 11:17 | Son Güncelleme: 02.08.2020 11:17

Avustralya'nın Victoria eyaletinde son 24 saatte 671 kişinin yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanması ve 7 kişinin virüsten ölmesi üzerine yürürlükteki kısıtlamalar 4. seviyeye yükseltilerek "felaket durumu" ilan edildi.

Victoria Eyalet Başbakanı Daniel Andrews, eyaletin başkenti Melbourne'da düzenlediği basın toplantısında, Kovid-19'dan yaşanan can kayıpları, yeni vaka sayıları ve alınan tedbirlerle ilgili açıklamada bulundu.

Avustralya'da en fazla can kaybı ve yeni vaka artışının yaşandığı eyalette 7 kişinin daha hayatını kaybettiğini bildiren Andrews, son 24 saatte 671 kişiye Kovid-19 tanısı konulduğunu söyledi.

Andrews, aldıkları tedbirlere rağmen son haftalarda gerek can kaybı gerekse yeni vakalardaki artışın durdurulamaması üzerine yürürlükteki 3. seviyede uygulanan yasak ve kısıtlamamaları 4. seviyeye yükseltme kararı aldıklarını duyurarak, Victoria eyaletinde "felaket durumu" ilan ettiklerini kaydetti.

Düğünler perşembe gününden itibaren yasak

Yeni Kovid-19 tedbirleri kapsamında kuralları denetleyecek polise olağanüstü yetkiler sağlayan Victoria eyaletindeki "felaket durumu" 18.00'den itibaren yürürlüğe konuldu.

Melbourne'da ise 20.00-05.00 saatlerinde sokağa çıkma yasağı uygulanacak.

4. kategorideki yasak ve kısıtlamalar çerçevesinde yeni düzenlemelere göre, dışarıda egzersiz günde 1 saatle sınırlandırıldı, hane başına sadece 1 kişi evine 5 kilometre mesafede alışveriş yapabilecek.

Çarşamba gününden itibaren tüm öğrenciler uzaktan eğitime devam edecek. Toplu taşıma araçları geceleri kısıtlanacak. Düğünler perşembe gününden itibaren yasaklanacak. Cenaze törenleri 10 kişinin katılımıyla yapılacak ve aileden 10 kişi cenaze töreni için Melbourne'dan ayrılabilecek. Kafe ve restoranlar paket servisine açık olacak.

İhtiyacı olan kişilere bakım hizmeti dışında ev ziyaretleri yasaklanırken tıbbi merkezler, petrol istasyonları, temel gıda satan marketler açık kalacak, hangi sektörlerdeki iş yerlerinin kapatılacağı yarın açıklanacak.

Sydney'de maske takılması tavsiye edildi

Yeni Güney Galler Eyalet Başbakanı Gladys Berejiklian, 12 yeni vakanın kaydedildiği eyalette, maske takılması tavsiyesinde bulundu.

Victoria eyaletindeki ortaya çıkan durumun, eyaletlerini tehdit ettiğini ve gelecek birkaç haftanın kritik olduğunu vurgulayan Berejiklian, alıveriş merkezleri, camiler, kiliseler gibi halkın bir araya geldiği yerlerin yanı sıra toplu taşıma araçlarında maske takılmasını güçlü şekilde tavsiye ettiğini söyledi.

Avustralya'da virüsten can kaybı 208'e çıktı

Son haftalarda Victoria ve Yeni Güney Galler eyaletinde Kovid-19 vakalarındaki artışın sürmesiyle ülke genelinde virüse yakalananların sayısı 17 bin 920'ye, aktif vaka sayısı da 7 bin 206'ya yükseldi.

Kovid-19 tanısı konulduktan sonra 9 bin 980 Avustralyalı sağlığına kavuşurken, Melbourne'da 7 kişinin daha hayatını kaybetmesi, Avustralya'da virüsten ölenlerin sayısını 208'e yükseltti.

Yeni Zelanda'da 3 yeni vaka kaydedildi

Yeni Zelanda Sağlık Bakanlığınca yapılan açıklamada, son 24 saatte 2 bin 401 kişiye yapılan testlerde, ülkeye dönen 3 kişide daha Kovid-19 tespit edildiği bildirildi.

Yeni vakalarla ülkedeki toplam aktif vaka sayısının 25'e çıktığı ve tüm vakaların otellerde karantinada tutulduğu bilgisi paylaşılan açıklamada, hastanelerde Kovid-19'lu hasta bulunmadığını aktardı.

Aldığı sıkı tedbirlerle virüsün toplum içindeki yayılmasını sıfırlamayı başaran ve 93 gündür toplum içinde Kovid-19 vakası görülmeyen Yeni Zelanda'da, virüse yakalanan 1565 kişiden 22'si hayatını kaybetmişti.

Kaynak: AA

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