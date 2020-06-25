Avustralya'nın Victoria eyaletinde Covid-19 alarmı: Ordu göreve çağrıldı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Avustralya'nın Victoria eyaletinde Covid-19 alarmı: Ordu göreve çağrıldı

Avustralya'nın Victoria eyaletinde son 24 saatte 33 kişide yeni tip korona virüs (Covid-19) tespit edildi.

Avustralya'nın Victoria eyaletinde Covid-19 alarmı: Ordu göreve çağrıldı
25.06.2020 15:20 | Son Güncelleme: 25.06.2020 15:25

Avustralya'nın Victoria eyaletinde son 24 saatte 33 kişide yeni tip korona virüs (Covid-19) tespit edildi. Eyalette yeni vaka sayısında yaşanan ani artışın ardından virüsle mücadele kapsamında ordudan yardım talep edildi.

Avustralya'nın ikinci büyük eyaleti olan Victoria'da yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınında ikinci dalga endişesi sürüyor. Eyalette son günlerde vaka sayısında ani artış yaşanıyor. Son 24 saatte 33 kişide daha Covid-19 tespit edilmesi nedeniyle eyalet hükümeti Avustralya ordusundan yardım talep etti. Savunma Bakanı Linda Reynolds, Victoria eyaletinde yaklaşık bin Avustralya askeri personelinin virüsle mücadele çalışmalarına katılacağını bildirdi. Bakan Reynolds, askeri birliklerin 14 günlük zorunlu karantinanın denetlenmesinde görev alacağını ve çalışmalara lojistik destek vereceğini belirtti. Reynolds ayrıca, yaklaşık 150 askeri personelin devletin başlattığı test programına da yardımcı olacağını aktardı.

10 günde 100 bin Covid-19 testi

Victoria Eyalet Başbakanı Daniel Andrews, yetkililerin en çok etkilenen 10 banliyö bölgesinde test çalışması başlattıklarını bildirdi. Önümüzdeki 10 gün içerisinde yaklaşık 100 bin test yapılacağını duyuran Andrews, "Tam anlamıyla insanların sokaklarının sonunda ambulanslar ve diğer araçlarımız olacak. Önümüzdeki günlerde vaka sayılarının arttığını göreceğiz" dedi.

Avustralya'da yeni vaka sayısındaki artışın, ülkede sosyal mesafe kısıtlamalarının hafifletilmeye başlamasından sadece birkaç hafta sonra yaşandığı belirtildi. Yetkililer, yeni vakalardaki artışın hafif semptomları olan kişilerin katıldığı aile ziyaretlerinden kaynaklandığını ifade ediyor.

Vaka sayısındaki artıştan endişe eden binlerce kişi ise test merkezlerine akın ederken, Avustralya'nın en büyük iki büyük süpermarketi Woolworths Group ve Coles, artan panik nedeniyle belirli ürünlerin satışında kota uygulaması başlattı.

Öte yandan, Avustralya'da 1 kişinin Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetmesiyle ülkedeki toplam can kaybı sayısı 104'e, vaka sayısı ise 7 bin 521'e yükseldi. - MELBOURNE

Kaynak: İHA

Dünya Manşet

Haberler

Evlenmelerine izin verilmediği için birlikte intihar eden gençler elleri bağlı halde bulundu Haber
Evlenmelerine izin verilmediği için birlikte intihar eden gençler elleri bağlı halde bulundu
Koronaya 43 bin kişiyi kurban veren İngiltere'den gelen son görüntü ürküttü Haber
Koronaya 43 bin kişiyi kurban veren İngiltere'den gelen son görüntü ürküttü
Yüzündeki beni aldıran genç kız, ameliyattan sonra aynaya baktığında çığlık attı Haber
Yüzündeki beni aldıran genç kız, ameliyattan sonra aynaya baktığında çığlık attı
Fransız basınından Türkiye'yle restleşen Macron'u kızdıracak övgü: Erdoğan, dürüst oyun oynayan tek kişi Haber
Fransız basınından Türkiye'yle restleşen Macron'u kızdıracak övgü: Erdoğan, dürüst oyun oynayan tek kişi
Japonya'da bir şehirde yürürken telefon kullanmak yasaklandı Haber
Japonya'da bir şehirde yürürken telefon kullanmak yasaklandı
Ülke tarihinin en büyük iki değerli taşını bulan madenci, bir gecede zengin oldu Haber
Ülke tarihinin en büyük iki değerli taşını bulan madenci, bir gecede zengin oldu
Putin'i 2036'ya kadar iktidarda tutacak referandum başladı
Putin'i 2036'ya kadar iktidarda tutacak referandum başladı
Salgının ciddiye alınmadığı Brezilya'dan ürküten görüntüler: Morglar doldu, cesetler çöp torbalarında
Salgının ciddiye alınmadığı Brezilya'dan ürküten görüntüler: Morglar doldu, cesetler çöp torbalarında
98 kişinin hayatını kaybettiği Pakistan'daki uçak kazasının nedeni 'koronavirüs' çıktı
98 kişinin hayatını kaybettiği Pakistan'daki uçak kazasının nedeni 'koronavirüs' çıktı
Dünya Sağlık Örgütü, birçok ülkede oksijen sıkıntısı yaşandığını açıkladı
Dünya Sağlık Örgütü, birçok ülkede oksijen sıkıntısı yaşandığını açıkladı
Fatih Sultan Mehmet'in özel koleksiyondaki son Bellini portresi Londra'da açık artırmayla satılacak
Fatih Sultan Mehmet'in özel koleksiyondaki son Bellini portresi Londra'da açık artırmayla satılacak
Oxford Üniversitesi'nden 3 aşamaya geçtikleri koronavirüs aşısıyla ilgili önemli açıklama: 2 ayrı doz halinde uygulanabilir
Oxford Üniversitesi'nden 3 aşamaya geçtikleri koronavirüs aşısıyla ilgili önemli açıklama: 2 ayrı doz halinde...
Dünya Sağlık Örgütü: Gelecek hafta koronavirüs vaka sayısı 10 milyonu geçecek
Dünya Sağlık Örgütü: Gelecek hafta koronavirüs vaka sayısı 10 milyonu geçecek
İran, tarihi rekor kıran doları düşürmek için faiz artırdı
İran, tarihi rekor kıran doları düşürmek için faiz artırdı
Swissport, İngiltere'de 4 bin 500 kişiyi işten çıkaracak
Swissport, İngiltere'de 4 bin 500 kişiyi işten çıkaracak
Hindistan'ın geliştirdiği koronavirüs ilacı 71 dolardan satılacak
Hindistan'ın geliştirdiği koronavirüs ilacı 71 dolardan satılacak
Mahalleli toplandı, tartıştığı kadını darp eden adamı bayıltana kadar dövdü
Mahalleli toplandı, tartıştığı kadını darp eden adamı bayıltana kadar dövdü
Dünya bu adamı konuşuyor! Kafasına saplı bıçakla sergilediği sakin tavırlar gündeme oturdu
Dünya bu adamı konuşuyor! Kafasına saplı bıçakla sergilediği sakin tavırlar gündeme oturdu
Son dakika: Çin koronavirüs aşısının ilk fotoğrafını servis etti
Son dakika: Çin koronavirüs aşısının ilk fotoğrafını servis etti
7,5 büyüklüğündeki Meksika depremini 12 gün önceden bilen araştırmacı yeni tahminini paylaştı
7,5 büyüklüğündeki Meksika depremini 12 gün önceden bilen araştırmacı yeni tahminini paylaştı
Koronavirüste en trajikomik ölüm! Klimayı çalıştırmak için hastanın solunum cihazının fişini çektiler
Koronavirüste en trajikomik ölüm! Klimayı çalıştırmak için hastanın solunum cihazının fişini çektiler
Trump, 33 milyar dolara mal olacak duvara imzasını attı
Trump, 33 milyar dolara mal olacak duvara imzasını attı
İsrail'de Türk bayrağına büyük saygısızlık! Balyozlarla parçalayarak söktüler
İsrail'de Türk bayrağına büyük saygısızlık! Balyozlarla parçalayarak söktüler
İspanya'da koronavirüsün ayırdığı yaşlı çift 102 gün sonra kavuştu
İspanya'da koronavirüsün ayırdığı yaşlı çift 102 gün sonra kavuştu
Kolombiya'da koronavirüs nedeniyle ölen adamın tabutunu açıp dokundular
Kolombiya'da koronavirüs nedeniyle ölen adamın tabutunu açıp dokundular
ABD'de ders kitaplarında da ırkçılık çözülemeyen bir sorun
ABD'de ders kitaplarında da ırkçılık çözülemeyen bir sorun
Libya dosyası: Paylaşılamayan Sirte neden önemli?
Libya dosyası: Paylaşılamayan Sirte neden önemli?
Kadın başkan yardımcısı sözü veren Joe Biden, rekabeti kızıştırdı
Kadın başkan yardımcısı sözü veren Joe Biden, rekabeti kızıştırdı
Türkiye'nin de üyesi olduğu NATO, 15 Temmuz'dan sonra firari FETÖ'cü Adil Öksüz'ü ağırlamış
Türkiye'nin de üyesi olduğu NATO, 15 Temmuz'dan sonra firari FETÖ'cü Adil Öksüz'ü ağırlamış
Meksika'nın güneyinde 7,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Meksika'nın güneyinde 7,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ömer Çelik Donald Trump Meral Akşener Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Buse Varol Acun Ilıcalı Şeyma Subaşı Serenay Sarıkaya
Spor Ali Koç Fatih Terim Sergen Yalçın Ahmet Nur Çebi Zeljko Obradovic
Daha Fazla Kaza Kadın İzmir İngiltere
Şu an buradasınız: Avustralya'nın Victoria eyaletinde Covid-19 alarmı: Ordu göreve çağrıldı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 25.6.2020 16:18:43. #1.15#
title