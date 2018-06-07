Çıktığı Yürüyüşte Kaybolan Kadın, Avustralya'nın Vahşi Doğasında Yaralı Olarak 6 Gün Geçirdi

Avustralya'da polis yetkilileri, Güney Koreli 25 yaşındaki Joohee Han'ın Queensland eyaletindeki Tully kentinden yürüyüşe çıktıktan sonra ormanda kaybolduğunu belirterek, vahşi doğada tek başına yaralı halde 6 gün geçirdikten sonra bulunduğunu kaydetti.

SÜRÜNEREK ŞELALEYE ULAŞTI

Queensland Ambulans Servislerinden sağlık memuru Hannah Gaulke, yaptığı açıklamada, milli parktaki dağlık bölgede yüksekten düşen Joohee'nin bayıldığını ve saatler sonra kendine geldiğini anlatarak, Joohee'nin yaralı halde sürünerek kayalık bir şelaleye ulaştığını ve burada 6 gün geçirdiğini söyledi.

DURUMU İYİ

Gaulke, arkadaşlarınca kayıp olduğu bildirildikten sonra arama kurtarma ekiplerinin bulduğu Joohee'nin hastaneye kaldırıldığını aktardı. Joohee'nin durumunun iyi olduğu bildirildi.