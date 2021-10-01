Avustralya'nın uluslararası sınırları kasımda yeniden açılacak - Haberler
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Avustralya'nın uluslararası sınırları kasımda yeniden açılacak

AA / Recep Şakar - Haberler | Güncel
Avustralya'nın uluslararası sınırları kasımda yeniden açılacak

Avustralya Başbakanı Scott Morrison, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) yayılmasını önlemek amacıyla Mart 2020'de kapatılan uluslararası sınırların, kasım ayında yeniden açılacağını belirtti.

Avustralya Başbakanı Scott Morrison, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) yayılmasını önlemek amacıyla Mart 2020'de kapatılan uluslararası sınırların, kasım ayında yeniden açılacağını belirtti.

Başbakan Morrison, başkent Canberra'da düzenlediği basın toplantısında, Kovid-19 salgını nedeniyle yaklaşık 18 aydır kapalı tutulan Avustralya sınırlarının ne zaman açılacağına dair açıklamalarda bulundu.

Kovid-19 aşısının çift dozunu da yaptıranların kasım ayında denizaşırı seyahat edebileceklerini açıklayan Morrison, "Avustralyalılara hayatlarını geri vermenin zamanı geldi." dedi.

Morrison, uluslararası sınırların, ilk olarak çift doz aşılama oranı yakın zamanda yüzde 80'e ulaşması beklenen Yeni Güney Galler (NSW) eyaletinden başlayarak, bu orana ulaşan diğer eyaletlerde açılacağını söyledi.

Ülkeye dönecek çift doz aşılı Avustralyalıların önceden olduğu gibi 14 gün otel karantinası yerine NSW'de 7 gün evlerinde karantinaya gireceğini belirten Morrison, "Sınırları kapatarak hayatları kurtardık. Geçim kaynaklarını koruduk artık Avustralyalıların bir zamanlar bu ülkede serbestçe yaşadıkları hayatlarına geri dönebilmelerini sağlamak için birlikte çalışmalıyız." ifadelerini kullandı.

Ülke dışına çıkacak Avustralyalılara gerekli gördüklerinde tavsiyelerde bulunacaklarını da belirten Morrison, "Avustralyalılara seyahatleriyle ilgili olarak 'seyahat etme' tavsiyesi vermemiz gerektiğine inanmadığımız yerler varsa, Sağlık Müsteşarlığının önerilerini dikkate alarak tavsiyede bulunacağız." şekilde konuştu.

Avustralya'ya gelecek ve Kovid-19 aşısını yaptırmayanlar için 14 günlük otel karantinası yürürlükte kalacak.

Avustralya'ya gelmek isteyenlerin yaptırması gereken aşılar açıklandı

Avustralya'da kullanılacak tıbbi malzeme ve ilaçları onaylayan Terapötik Ürünler İdaresi, sınırların açılmasıyla Pfizer-BioNTech, AstraZeneca, Moderna, Johnson & Johnson, Sinovac ve Covishield Kovid-19 aşılarının çift dozunu da yaptırdığını belgeleyenlerin Avustralya'ya girebileceğini açıkladı.

Mart 2020'den bu yana kapalı tutulan sınırların açılmasıyla dünyanın farklı ülkelerindeki Avustralyalıların yanı sıra Avustralya'daki üniversitelerde okumak isteyen uluslararası öğrencilerin de geri dönmesi bekleniyor.

Avustralya'da Kovid-19'dan 18 kişi daha hayatını kaybetti

Virüsün Delta varyantının etkisindeki Victoria'da 1143, NSW'de 864, Avustralya Başkent Bölgesi'nde 52 ve Queensland eyaletinde 2 kişinin daha Kovid-19'a yakalandığı açıklandı.

Ülkenin diğer eyaletlerinde virüsten yeni can kaybı yaşanmazken, NSW'de 15 ve Victoria'da 3 kişinin daha Kovid-19'dan hayatını kaybetmesiyle ülkedeki toplam can kaybı sayısı 1311'e çıktı.

Halen 20 bin 114 aktif vakanın bulunduğu Avustralya'da, hastaneden yatan 1482 Kovid-19'lu hastadan 296'sı yoğun bakımda bulunuyor.

AA / Recep Şakar - Son Dakika Haberleri
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