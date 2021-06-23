Avustralya'nın Sydney şehrinde yeni Kovid-19 tedbirleri uygulanacak

Avustralya'nın en büyük şehirlerinden Sydney'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayılarındaki artış nedeniyle yeni kısıtlamalar devreye sokuldu.

Avustralya'nın en büyük şehirlerinden Sydney'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayılarındaki artış nedeniyle yeni kısıtlamalar devreye sokuldu.

BBC'nin haberine göre, Yeni Güney Galler eyaleti yetkilileri, aralık ayından bu yana vaka sayılarında en hızlı artışın yaşandığı şehirde, Orta ve Doğu Sydney sakinlerinin şehir dışına çıkışlarını yasakladı.

Sydney'de bugün 16 yeni vaka bildirildi. Yeni vakaların çoğu şehrin doğusundaki turistik yerleşim yeri Bondi'de görüldü.

Yetkililer, yeni kısıtlamalar kapsamında, şehirde hane içi ziyaretlerin 5 kişi ile sınırlanacağını, spor salonları ve restoranların da kısıtlamalara tabi tutulacağını bildirdi.

Yeni Güney Galler Başbakanı Gladys Berejiklian, zorunlu olmadıkça sosyal faaliyetlerde bulunmama çağrısı yaparak yeni kurallara uyulduğu takdirde salgının kontrol altına alınabileceğini belirtti.

Bunun yanı sıra Sydney'deki artan vakalar komşu Yeni Zelanda'nın hükümetini de önlemler almaya itti. Bu çerçevede, "seyahat balonu" uygulaması Yeni Güney Galler'den gelen yolculara kapatıldı. "Seyahat balonu" uygulaması Yeni Zelanda ve Avustralya arasında salgın sürecince turizm sektörünü canlandırmak amacıyla 18 Nisan'da başlatılmıştı. Buna göre iki ülke arasında seyahat edecek vatandaşlar karantina tedbirlerinden muaf tutuluyordu.

Avustralya'da bugüne kadar 30 bin 380 vaka görülürken, 910 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şeyma Uzundere