Avustralya'nın Sidney şehri sis altında kaldı
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Avustralya'nın Sidney şehri sis altında kaldı

Avustralya'nın Sidney şehrinde etkili olan sis havadan çekilen görüntülerle ilginç manzaralar oluşturdu.

Avustralya'nın Sidney şehri sis altında kaldı
19.05.2020 12:56 | Son Güncelleme: 19.05.2020 12:57

 Avustralya'nın Sidney şehrinde etkili olan sis havadan çekilen görüntülerle ilginç manzaralar oluşturdu. Sis nedeniyle gökdelenlerin üst kısımları tamamen kayboldu.

Avusturalya'nın Sidney şehri sise teslim oldu, ortaya çıkan eşsiz gökdelen manzarası ise havadan görüntülendi. Şehir sakinlerinin sabah uyandığında, şehrin büyük bir kısmının sis altında kaldığını gördüğü ifade edilidi. Gökdelenlerin yoğun olduğu Sidney Limanı Köprüsü (Sydney Harbour Bridge) ve Sidney Opera Binası bölgesinde sis nedeniyle kartpostallık manzaralar oluştu. Dev gökdelenlerin sis nedeniyle adeta gökyüzünde kaybolduğu görüldü


Kaynak: DHA

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