Avustralya'nın sembollerinden Sidney Opera Binası itfaiyeciler için aydınlatıldı
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Avustralya'nın sembollerinden Sidney Opera Binası itfaiyeciler için aydınlatıldı

Avustralya’nın sembollerinden Sidney Opera Binası itfaiyecilere destek amacıyla aydınlatıldı.

12.01.2020 20:38 | Son Güncelleme: 12.01.2020 20:38
Avustralya'nın sembollerinden Sidney Opera Binası itfaiyeciler için aydınlatıldı

'nın sembollerinden Sidney Opera Binası, ülkedeki devasa yangınlarla mücadele eden iftaiye erleri ve yangınlardan etkilenen topluluklara destek amacıyla aydınlatıldı.


Dev projektörlerle binaya yansıtılan görüntülerde son birkaç aydır orman yangınlarıyla mücadele eden itfaiyecilerin mesajları ve fotoğrafları yer aldı. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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