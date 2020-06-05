Avustralya'nın nüfusu en kalabalık eyaletinde 83 gün sonra cuma namazı kılındı - MELBOURNE
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Avustralya'nın nüfusu en kalabalık eyaletinde 83 gün sonra cuma namazı kılındı - MELBOURNE

Avustralya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Yeni Güney Galler (NSW) eyaletinde geçici olarak ibadete kapatılan camilerde ilk cuma namazı 83 günlük aranın ardından bugün kılındı.

05.06.2020 10:23 | Son Güncelleme: 05.06.2020 10:28

Avustralya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Yeni Güney Galler (NSW) eyaletinde geçici olarak ibadete kapatılan camilerde ilk cuma namazı 83 günlük aranın ardından bugün kılındı.

Ülkenin en kalabalık nüfusuna sahip eyaleti NWS'de Kovid-19 tedbirlerinin hafifletilmeye başlamasıyla 1 Haziran'dan itibaren yeniden ibadete açılan camilerde vakit namazlarının ardından cuma namazları da kılınmaya başladı.

Kovid-19 yasakları öncesinde son cuma namazını 13 Marta kılan Avustralyalı Müslümanlar, 83 günlük aranın ardından sosyal mesafe kuralları gözetilerek kılınan ilk cuma namazı için eyaletteki camilere akın etti.

Eyalet hükümetinin hafiflettiği yasaklar kapsamında 50 kişilik gruplar halinde kılınan cuma namazları, cemaati kalabalık olan camilerde sırayla birkaç kez kılındı.

Sydney Başkonsolosluğu İdari ve Sosyal İşler Ataşesi Bilal Aksoy, AA muhabirine yaptığı açıklamada, uzun bir aradan sonra ilk cuma namazını kılmak isteyen Müslümanların görev bölgelerindeki Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesindeki camilere yoğun ilgi gösterdiğini söyledi.

Eyalette yasakların hafifletilmesiyle ibadete açılan camilerde vakit namazlarının kılındığını hatırlatan Aksoy, "Uzun zaman sonra cuma namazı kılmak için gelen cemaatimizin heyecanlı olduklarını gördük, duygusal anlar yaşandı. Vatandaşlarımızın özellikle de yaşlı amcalarımızın sıralarını beklerken cuma namazını kılamayacakları, sıranın kendilerine gelmeyeceği endişesini taşıdıklarına şahit olduk." ifadelerini kullandı.

Avustralya'daki Kovid-19 tedbirleri kapsamında ülke genelinde 19 Mart'tan itibaren geçici süreyle ibadete kapatılan camiler, virüsün kontrol altına alınmasıyla Kuzey Bölgesi, Güney Avustralya, NSW, Queensland ve Batı Avustralya eyaletlerinde yeniden açıldı.

Kapalı mekanlarda 50 kişinin toplanmasına izin verilen eyaletlerdeki camilerde cuma ve vakit namazları kılınırken, kapalı alanlarda sadece 20 kişiye izin verilen Victoria eyaletindeki camiler, sosyal mesafe kurallarının uygulanmayacağı kaygısıyla halen kapalı.

Avustralya'nın nüfusu en kalabalık eyaletinde 83 gün sonra cuma namazı kılındı - MELBOURNE

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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