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BBC

Avustralya'nın Melbourne şehrinde 5.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi

BBC - Haberler | Dünya
Avustralya'nın Melbourne şehrinde 5.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi

5.8 büyüklüğündeki deprem, Avustralya'nın ikinci büyük şehri Melbourne ve kıtanın güneydoğusunda hissedildi.

5.8 büyüklüğündeki deprem, Avustralya'nın ikinci büyük şehri Melbourne ve kıtanın güneydoğusunda hissedildi. Birçok ev zarar görürken ölü veya yaralı bilgisi henüz yok.

Yerel saatle 09.15'te meydana gelen deprem, Victoria eyaletinin başkentinin yakınlarında, Mansfield'de meydana geldi.

Başbakan Scott Morrison, "Şu ana kadar ciddi bir yaralanma haberi gelmedi bu iyi haber " açıklaması yaptı.

Deprem, komşu eyaletler olan Güney Avustralya ve Yeni Güney Galler'de de hissedildi.

Şiddetli depremin ardından 4.0 ve 3.1 büyüklüğünde iki artçı sarsıntı kaydedildi.

Bu, son yıllarda kıtada meydana gelen en büyük depremlerden biri olmasına rağmen çok büyük bir hasara yol açmış gibi görünmüyor.

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu toplantıları için ABD'de olan Morrison, Avustralya'da depremlerin çok sık meydana gelmediğini ve "çok ama çok rahatsız edici bir durum olabileceğini" söyledi.

Victoria'nın Eyalet Acil Servisi, deprem sonrası sarsıntılar için eyalet sakinlerini uyardı:

"Victoria'da yaşıyorsanız tehlike altında olabilirsiniz. Artçı sarsıntılara hazır olun ve zarar görmüş olan binalardan uzak durun. Acil durumlar dışında araba kullanmayın."

Deprem kalp ameliyatı sırasında meydana geldi

Cerrah Sameer Thakur, Melbourne yakınlarındaki Geelong'da bir açık kalp ameliyatı yapıyordu.

BBC Newsday'e konuşan Thakuri "Tam ameliyatın ortasındaydık ve tüm ameliyat masasının sallandığını hissettik. Odaya bakınca her şeyin yerinden oynadığını ve sallandığını gördük. Neyse ki ameliyatın bir an durup bekleyebilecek bir aşamasındaydık, sarsıntı bittiğinde devam ederek ameliyatı başarıyla tamamladık." diyerek depremi anlattı.

Auvustralya Yayın Kuruluşu da kahvaltı programındaki sunucularının deprem sırasında yaşadıklarını gösteren bir video paylaştı.

Sunucu Michael Rowland, "Bu bir deprem mi yoksa yapısal bir sorun mu var?" diye sorduktan sonra yapımcılarına "Haydi gidelim, bu çok büyük bir sarsıntı" diyor.

Bölgedeki birçok yüksek bina ve bir hastanedekiler tahliye edildi. Bazı tramvaylar da durduruldu.

Ülkede depremlere çok sık rastlanmıyor. 5.8 büyüklüğündeki bu depremin de 10 kilometre derinlikte meydana geldiği açıklandı.

Koronavirüs salgını sebebiyle sokağa çıkma kısıtlamalarının olduğu Melbourne şehrinde yaklaşık beş milyon kişi yaşıyor.

Avustralya'nın Melbourne şehrinde 5.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi

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BBC
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