Avustralya'nın Melbourne kentinde maske takmak zorunlu oldu
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Avustralya'nın Melbourne kentinde maske takmak zorunlu oldu

Avustralya'nın Melbourne kentinde son 24 saatte 3 kişi daha yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) hayatını kaybetmesinin ardından maske takma zorunluluğu getirildi.

Avustralya'nın Melbourne kentinde maske takmak zorunlu oldu
19.07.2020 07:35 | Son Güncelleme: 19.07.2020 07:38

Avustralya'nın Melbourne kentinde son 24 saatte 3 kişi daha yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) hayatını kaybetmesinin ardından maske takma zorunluluğu getirildi.

Victoria Eyalet Başbakanı Daniel Andrews, "geçerli nedenler dışında sokağa çıkma yasağı" uygulanan eyaletin başkenti Melbourne'da, Kovid-19 nedeniyle yaşanan can kayıpları, vaka sayıları ve yeni alınan kararlarla ilgili açıklamada bulundu.

Eyalette son 24 saatte yapılan testlerde 263 kişiye daha Kovid-19 tanısı konduğunu açıklayan Başbakan Andrews, hastanede tedavi gören 90 yaşlarındaki biri kadın 3 kişinin daha virüs nedeniyle hayatını kaybettiğini açıkladı.

Melbourne'da artan yeni vakaların daha fazla can kaybına ve ikinci dalgaya dönüşmemesi için halkı kurallara uymaya davet eden Andrews, "Evde kalın demek, evden çıkmayın demek. Evde sıkılmak, yoğun bakımda acı çekmekten daha iyidir." ifadesini yineledi.

Maske takmayanlara 200 dolar ceza

Kentte, 8 Temmuz'da yürürlüğe giren yasaklar kapsamında "geçerli nedenler" olarak belirlenen "Egzersiz, okula veya işe gitmek, tıbbi bakım alma veya vermek, yiyecek ve diğer temel malzemeleri satın almak" haricinde sokağa çıkmak yasaklanmış durumda.

Vaka sayılarındaki artış ve can kaybının sürdüğü Melbourne'da yeni tedbirler aldıklarını duyuran Başbakan Andrews, yürürlükteki geçerli nedenlerle sokağa çıkan kişilerin 23 Temmuz Perşembe gününden itibaren maske takmak zorunda olduklarını ilan etti.

Virüsün daha fazla yayılıp trajediye dönüşmemesi için maske takılmasını zorunlu hale getirdiklerini ve kurala uymayanlara 200 dolar para cezası verileceğini aktaran Andrews, "Hiç kimsenin ceza almasını istemiyorum. Geçerli nedenlerle dışarı çıktığınızda ağzınızı ve burnunuzu kapatacak şekilde maske takmanız gerekiyor. Bunu yaparken ev yapımı maskenin yanı sıra ister bandana ister eşarp, isterseniz atkı kullanabilirsiniz." dedi.

Zorunlu malzemelerin temini ve egzersiz için evden çıkanların başka semtlere gitmemeleri uyarısında bulunan Andrews, bireylerin söz konusu durumlarda ihtiyaçlarını posta koduyla belirlenen yaşadıkları semtlerden gidermelerini istedi.

"Sydney'de gereksiz seyahatlere çıkmayın" çağrısı yapıldı

Son 24 saatteki testlerde 18 kişinin daha virüse yakalandığı Yeni Güney Galler (NSW) eyaletinin başkenti Sydney'de zorunlu haller dışında seyahat ve etkinliklerden kaçınılması çağrısı yapıldı.

İncelemelerde virüsün, barlarda, restoranlarda, evlerde ve spor salonlarında daha fazla yayıldığının belirlendiğini aktaran NSW Sağlık Bakanlığı, eyalette yaşayanlardan zorunlu olmayan seyahat ve sosyal toplantılardan uzak durmalarını istedi.

-Avustralya'da virüsten ölenlerin sayısı 122'ye çıktı

Melbourne'da 3 kişinin daha Kovid-19'dan hayatını kaybetmesiyle ülkedeki toplam can kaybı 122'ye yükseldi.

Ülkede genelinde 3 milyon 413 binden fazla kişiye yapılan testlerde, Kovid-19 teşhisi konulan 11 bin 802 Avusturyalıdan 8 bin 161'inin iyileştiği kaydedildi.

Yeni Zelanda'da 3 yeni vaka kaydedildi

Sağlık Bakanlığı, yurt dışından Yeni Zelanda'ya dönen bir kadın üç kişide Kovid-19 virüsü tespit edildiğini açıkladı.

Yeni vakalarla birlikte ülkedeki toplam aktif vaka sayının 25'e yükseldiğini duyuran Sağlık Bakanlığı, tüm vakaların otellerde karantina altında olduğunu ve hastanede yatan Kovid-19'lu hasta bulunmadığını bildirdi.

Aldığı sıkı tedbirlerle virüsün toplum içindeki yayılmasını sıfırlamayı başaran Yeni Zelanda'da virüse yakalanan 22 kişi hayatını kaybetmişti.

Kaynak: AA

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