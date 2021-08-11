Avustralya'nın Melbourne kentinde Kovid-19 yasakları uzatıldı
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Avustralya'nın Melbourne kentinde Kovid-19 yasakları uzatıldı

Avustralya'nın Melbourne kentinde Kovid-19 yasakları uzatıldı
Anadolu Ajansı / Recep Şakar - Haberler | Güncel

Avustralya'nın Melbourne kentinde yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) Delta varyantı bulaşını önlemek için uygulanan tam kapanmanın bir hafta daha uzatıldığı açıklandı.

Avustralya'nın Melbourne kentinde yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) Delta varyantı bulaşını önlemek için uygulanan tam kapanmanın bir hafta daha uzatıldığı açıklandı.

Victoria Eyalet Başbakanı Daniel Andrews, eyaletin başkenti Melbourne'da düzenlediği basın toplantısında, son 24 saatte yaklaşık 41 bin 500 testin sonucuna göre Kovid-19'a yakalanan 20 kişiden 15'nin karantinada olduğunu ancak 5 yeni vakanın kaynağını araştırdıklarını belirtti. Andrews, 12 Ağustos gece yarısı son ermesi planlanan tam kapanmanın 19 Ağustos gece yarısına kadar uzatıldığını bildirdi.

Yasakların devam etmesinin Melbourne'da yaşayanlar açısından zor olacağını bildiklerini ancak Delta varyantına karşı tam kapanmanın gerekli olduğunu savunan Andrews, "Bugün hükümet kabinesi toplandı ve sağlık müsteşarının tavsiyesiyle ne yazık ki (tam kapanmayı) yedi gün daha, gelecek perşembe 23.59'a kadar uzatmaya karar verdik." ifadelerini kullandı.

Tam kapanma kuralları uyarınca, alışveriş, egzersiz, tıbbi bakım almak ve vermek, çalışmak, Kovid-19 aşısına ve testine gitme dışında evden çıkışlar yasak. Alışveriş ve egzersiz için dışarı çıkanların da bu ihtiyaçlarını evlerine 5 km mesafedeki yerlerde görmeleri gerekiyor.

Avustralya'daki eyaletler arasında, Delta varyantının en fazla etkili olduğu eyalet olan Yeni Güney Galler'in (NSW) başkenti Sydney'de, Kovid-19'a yakalanan 2 kişinin daha hayatını kaybettiği açıklandı.

Son 24 saatte 344 kişinin daha Kovid-19'a yakalandığını açıklayan NSW Eyalet Sağlık Müsteşarı Dr. Kerry Chant, yaşamını yitiren 30'lu ve 90'lı yaşlardaki erkek hastaların Kovid-19 aşısı yaptırmamış olduğunu söyledi.

Öte yandan tam kapanmanın 28 Ağustos'a kadar yürürlükte olduğu eyaletteki vaka sayılarında artışın sürmesi üzerine, yasakların kapsadığı bölgelerin genişletilmesi bekleniyor.

Avustralya Federal Sağlık Bakanlığının verilerine göre Kovid-19'un ilk kaydedildiği 25 Ocak 2020'den bu yana virüse yakalanan 37 bin 277 Avustralyalıdan 945'i hayatını kaybetti.

Ülkedeki 6 bin 601 aktif vakadan 64'ü yoğun bakımda olmak üzere 445 kişinin hastanedeki tedavileri devam ediyor.

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Kaynak: Anadolu Ajansı / Recep Şakar

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