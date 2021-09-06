Avustralya'nın İngiltere'den istediği 500 bin doz Pfizer Kovid-19 aşısı ülkeye ulaştı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Avustralya'nın İngiltere'den istediği 500 bin doz Pfizer Kovid-19 aşısı ülkeye ulaştı

Avustralya'nın İngiltere'den istediği 500 bin doz Pfizer Kovid-19 aşısı ülkeye ulaştı
Anadolu Ajansı / Recep Şakar - Haberler | Güncel

Yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) Delta varyantına karşı aşılama faaliyetlerine hız veren Avustralya'nın, İngiltere ile yaptığı aşı takas anlaşmasının ilk partisi olan yarım milyon doz Pfizer-BioNTech Kovid-19 aşısının ülkeye ulaştığı açıklandı.

Yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) Delta varyantına karşı aşılama faaliyetlerine hız veren Avustralya'nın, İngiltere ile yaptığı aşı takas anlaşmasının ilk partisi olan yarım milyon doz Pfizer-BioNTech Kovid-19 aşısının ülkeye ulaştığı açıklandı.

Avustralya'nın aşı uygulamasından sorumlu Kovid-19 Görev Gücü Komutanı Korgeneral John Frewen, Kanal 9 televizyonuna yaptığı açıklamada, Avustralya ile İngiltere arasında varılan 4 milyon dozluk Pfizer-BioNTech aşısı takas anlaşması uyarınca ilk sevkiyatın Sidney'e ulaştığını söyledi.

Gelen ilk partinin 500 bin dozdan oluştuğunu belirten ve aşıların bölgelere hızla dağıtılacağını aktaran Korgeneral Frewen, "Artık tedarikimiz var. Artık dağıtım ağlarımız var. Gerçekten her şey şimdi aşı olmak isteyenlere düşüyor." ifadelerini kullandı.

Avustralya'nın ile İngiltere geçtiğimiz hafta yaptığı aşı takası anlamasına göre, 4 milyon dozluk Pfizer-BioNTech Kovid-19 aşısından geriye kalan 3,5 milyon doz aşının yakın zamanda Avustralya'ya ulaşması bekleniyor.

Avustralya Başbakanı Scott Morrison, Delta varyantıyla mücadele eden Yeni Güney Galler, Victoria ve Avustralya Başkent Bölgesi'ndeki tam kapanma uygulamasının sona erebilmesi için aşılama çalışmalarına hız vermişti.

Başbakan Morrison, halihazırda Pfizer-BioNTech ve AstraZeneca aşılarının uygulandığı ülkedeki aşıya uygun olan nüfusun tam aşılamasının yüzde 70 ila 80 oranına ulaştığında yürürlükteki yasakların kaldırılacağını açıklamıştı.

Açıklamanın ardından hız verilen aşı çalışmalarında şu ana kadar ülkede ilk doz Kovid-19 aşısı yaptıranların oranı 68.2, ikinci dozu da olanların oranı 38.2.

Öte yandan tam aşılama oranlarının istenilen rakamlara ulaşması durumunda, 2020 Mart sonunda Avustralya vatandaşları ve daimi oturma izni bulunanlar haricindekilere kapatılan ülke sınırlarının, yeniden açılması bekleniyor.

Kovid-19'ün ilk görüldüğü 25 Ocak 2020'den bu yana virüse yakalanan toplam 63 bin 142 Avustralyalıdan 1044'ü hayatını kaybederken, 202'si yoğun bakımda olmak üzere 1186 kişi hastanede tedavi görüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Recep Şakar

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Meral Akşener Süleyman Soylu Fahrettin Altun Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Müge Anlı Münir Özkul Aleyna Tilki Ferhan Şensoy
Spor Ali Koç Max Meyer Fatih Terim Burak Yılmaz Abdullah Avcı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Avustralya'nın İngiltere'den istediği 500 bin doz Pfizer Kovid-19 aşısı ülkeye ulaştı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 6.9.2021 07:00:03. #1.16#

title