Avustralya'nın Fraser Adası'ndaki yangın yerleşim yerlerini tehdit ediyor
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Avustralya'nın Fraser Adası'ndaki yangın yerleşim yerlerini tehdit ediyor

07.12.2020 07:33 | Son Güncelleme: 07.12.2020 07:36
Avustralya'nın Fraser Adası'ndaki yangın yerleşim yerlerini tehdit ediyor

Avustralya'nın Queensland eyaletine bağlı Fraser Adası'nda kontrolsüz devam eden yangınların yerleşim yerlerini tehdit etmeye başladığı açıklandı.

Avustralya'nın Queensland eyaletine bağlı Fraser Adası'nda kontrolsüz devam eden yangınların yerleşim yerlerini tehdit etmeye başladığı açıklandı.

Queensland İtfaiye ve Acil Durum Hizmetleri'nden (QFES) yapılan açıklamaya göre, Fraser Adası'daki Happy Valley kasabasına doğru ilerleyen büyük bir yangının "güzergahındaki tüm canlılara doğrudan tehdit oluşturabileceği" belirtilerek, bölge sakinlerine ve ziyaretçilere güvenliyse evlerini terk etmeleri çağrısı yapıldı.

Yaklaşık 6 haftadır devam eden yangınların, bölgedeki kuraklık ve rüzgarında etkisiyle şiddetlenerek tehlikeli bir şekilde Happy Valley kasabasına 700 metre yaklaştığına işaret edilen açıklamada, "Koşullar artık çok tehlikeli ve itfaiyeciler yangının ilerlemesini engelleyemeyebilir. Yangın, yolundaki tüm canlılar için doğrudan bir tehdit oluşturabilir. İtfaiye ekipleri mülkünüzü koruyamayabilir. Kapınıza bir itfaiyeci gelmesini beklememelisiniz, hemen harekete geçin." ifadeleri kullanıldı.

Ekim ayı ortalarında izinsiz yakılan bir kamp ateşinden çıktığı belirlenen yangında, UNESCO Dünya Mirası listesindeki adanın, yarısından fazlasına tekabül eden 83 bin hektarlık alanın zarar gördüğü belirtildi.

Yangıların kontrol altına alınabilmesi için, havadan ve karadan yapılan müdahalelerin sürdüğü turistik adada, yaklaşık 200 kişi daimi ikamet ediyor.

Avustralya'da Eylül 2019'da başlayan ve Mart 2020'ye kadar devam eden eşi görülmemiş ölçekteki orman yangınlarında, doğrudan etkilenen 34, duman soluma gibi zararlı etkilerden dolaylı da 445 kişi hayatını kaybetmişti.

Ülke tarihine "Kara Yaz" (Black Summer) olarak geçen yangıların yok ettiği 18 milyon hektardan fazla alanda, 3 bin 500 ev, 5 bin 852 bina yanarken, milyarlarca hayvan telef olmuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Recep Şakar

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