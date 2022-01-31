Avustralya'nın en büyük savaş gemisi Tonga'ya yardım götürürken arızalandı

Avustralya'nın en büyük savaş gemisi HMAS Adelaide, ada ülkesi Tonga'ya yardım götürürken arıza yaptı.

Ulusal basındaki haberlere göre, 14 Ocak'ta yanardağ patlaması ve ardından tsunaminin meydana geldiği Tonga'ya insani yardım götüren HMAS Adelaide savaş gemisinde birkaç gün önce elektrik arızası meydana geldi.

ABC News televizyonu, onarım çalışmalarının başarılı olmadığını aktarırken, Avustralya Savunma Bakanlığı durum değerlendirmesi yapmak ve arızayı gidermek için sivil uzmanların beklendiğini açıkladı.

Bakanlık, basında yer alan "yedek güç kaynağının da bozulduğu" iddialarını yalanladı.

Şimdiye kadar salgından korunmayı başaran Tonga'ya yardım taşıyan HMAS Adelaide'de 25 Ocak'ta 23 kişide Kovid-19 tespit edilmiş, ada yönetimi, endişelere rağmen, 26 Ocak Çarşamba günü geminin demirleyerek 40 tonluk yardımları boşaltmasına izin vermişti.

Geminin limana demirlemesine, yardımları boşaltır boşaltmaz denize açılması koşuluyla müsaade edilmişti.