Avustralya'nın doğu sahilleri şiddetli yağışlar ve sel tehlikesiyle karşı karşıya
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Avustralya'nın doğu sahilleri şiddetli yağışlar ve sel tehlikesiyle karşı karşıya

15.12.2020 10:29 | Son Güncelleme: 15.12.2020 10:29
Avustralya'nın doğu sahilleri şiddetli yağışlar ve sel tehlikesiyle karşı karşıya

Avustralya'nın doğu sahillerinde La Nina okyanus hava akımı nedeniyle hafta sonundan bu yana şiddetli yağışlar etkili oluyor.

Avustralya'nın doğu sahillerinde La Nina okyanus hava akımı nedeniyle hafta sonundan bu yana şiddetli yağışlar etkili oluyor.

BBC'de yer alan habere göre, ülkenin doğusu ve güneyindeki Queensland ve Yeni Güney Galler eyaletlerinin kıyıları, tropikal okyanus siklonlarının taşıdığı yoğun yağmurların etkisine girdi.

Meteoroloji yetkilileri, son 4 günde doğu sahillerinde metrekareye ortalama 1000 milimetre yağış düştüğünü bildirdi.

Yağışlar kıyılarda denizin yükselmesine, iç kesimlerde nehirlerin taşmasına yol açtı. Bölgede yer yer seller meydana gelirken, kurtarma ekipleri son 24 saatte yaklaşık 150 yardım çağrısı aldı.

Yeni Güney Galler Acil Durum Hizmetleri, şu ana dek selden 12 kişiyi kurtardıklarını bildirirken, insanlara evlerinde kalmaları ve sel olan bölgelerde araç kullanmamaları uyarısında bulundu.

Pasifik Okyanusu'nun doğusundaki Ekvator bölgesinde sıcaklıkların düşmesi nedeniyle ekvatordan Güney Yarım Küre'ye doğru tropik rüzgarların ortaya çıkmasına yol açan La Nina hava akımı, etkisini gösterdiği yıllarda Avustralya'da aralık-mart aylarında yağışların yüzde 20 artmasına sebep oluyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Aytekin

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