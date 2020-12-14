Avustralya'nın doğu kıyılarında fırtına etkili oluyor
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Avustralya'nın doğu kıyılarında fırtına etkili oluyor

14.12.2020 17:09 | Son Güncelleme: 14.12.2020 17:09
Avustralya'nın doğu kıyılarında fırtına etkili oluyor

Avustralya'nın doğu kıyılarında şiddetli yağış ve fırtına hayatı olumsuz etkiliyor.

Avustralya'nın doğu kıyılarında şiddetli yağış ve fırtına hayatı olumsuz etkiliyor.

BBC'deki habere göre, Yeni Güney Galler eyaletindeki Byron Körfezi'nde turistlerin ziyaret akınına uğrayan popüler kumsal, 8 metreye yaklaşan dalgaların altında kaldı.

Byron Belediye Başkanı Simon Richardson, "Dalgalar nedeniyle kumsalımızın yavaş yavaş yok olduğunu görüyoruz." ifadesini kullandı.

Brisbane ve Gold Coast'taki birçok kentte fırtına nedeniyle en az 2 bin evde elektrik kesintisi yaşandı.

Acil durum servisinden yapılan açıklamada, dünden bu yana 700'den fazla acil durum çağrısı alındığı kaydedildi.

Fırtına ve yağış nedeniyle doğu kıyısındaki çok sayıda plaja giriş yasaklandı.

Meteoroloji yetkilileri, yaz mevsiminin başladığı Avustralya'da daha fazla yağış ve tropikal kasırgaya neden olan "La Nina" hava olayının etkilerinin görüleceği konusunda uyardı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emel Gözellik

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